Продажи тяжелых грузовиков в России в 2022 году могут сократиться на 30–40%

Продажи тяжелых грузовиков массой 14–40 т в России в 2022 г. снизятся на 30–40%, рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. В прошлом году, по оценкам компании, этот рынок составил 79 000 единиц техники. Таким образом, в этом году может быть продано 47 000–55 000 грузовиков.