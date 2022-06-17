Продажи тяжелых грузовиков в России в 2022 году могут сократиться на 30–40%Из-за санкций с рынка практически полностью ушел премиум-сегмент
Продажи тяжелых грузовиков массой 14–40 т в России в 2022 г. снизятся на 30–40%, рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. В прошлом году, по оценкам компании, этот рынок составил 79 000 единиц техники. Таким образом, в этом году может быть продано 47 000–55 000 грузовиков.
Падение рынка в мае, по оценке Когогина, уже составило порядка 47%. Оно произошло в основном за счет премиум-сегмента, на который приходилось до 50% продаж. При этом в I квартале наблюдался повышенный спрос, также компании распродавали складские запасы, напоминает он.
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