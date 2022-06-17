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Продажи тяжелых грузовиков в России в 2022 году могут сократиться на 30–40%

Из-за санкций с рынка практически полностью ушел премиум-сегмент
Денис Ильюшенков Арина Литова
В 2022 г. «Камазу» придется собирать упрошенные модели грузовиков старого поколения / Егор Алеев / ТАСС

Продажи тяжелых грузовиков массой 14–40 т в России в 2022 г. снизятся на 30–40%, рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. В прошлом году, по оценкам компании, этот рынок составил 79 000 единиц техники. Таким образом, в этом году может быть продано 47 000–55 000 грузовиков.

Падение рынка в мае, по оценке Когогина, уже составило порядка 47%. Оно произошло в основном за счет премиум-сегмента, на который приходилось до 50% продаж. При этом в I квартале наблюдался повышенный спрос, также компании распродавали складские запасы, напоминает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных