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Депутаты планируют ускорить регистрацию новых лекарств

А у существующих препаратов они предлагают искать полезные побочные действия
Анна Киселева
На российском рынке выпускается несколько десятков инновационных препаратов в год, такое число легко контролировать / Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, упрощающий в России регистрацию новых лекарств, сообщил «Ведомостям» член комитета по охране здоровья Госдумы Александр Петров. Этого удастся добиться за счет сокращения бюрократических процедур, перехода на электронный документооборот, а также ускоренного вывода на рынок отдельных препаратов. Из уже существующих лекарств депутаты предлагают извлечь дополнительную пользу, изучая их ранее неизвестные позитивные побочные эффекты.

В законодательной инициативе может появиться система треков, продолжил Петров. Она разделит лекарства на те, где будет уместна стандартная регистрация (например, дженерики), и те, где их быстрый вывод на рынок (fast track) продиктован чрезвычайной ситуацией. Примером быстрого трека является практика вывода на рынок вакцин и препаратов для профилактики и лечения коронавируса, пояснил Петров. Польза от вакцин была настолько высока, что государства взяли на себя повышенный риск, ускорив их регистрацию, пояснил президент НПО «Петровакс фарм» Михаил Цыферов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных