Депутаты планируют ускорить регистрацию новых лекарств

В законодательной инициативе может появиться система треков, продолжил Петров. Она разделит лекарства на те, где будет уместна стандартная регистрация (например, дженерики), и те, где их быстрый вывод на рынок (fast track) продиктован чрезвычайной ситуацией. Примером быстрого трека является практика вывода на рынок вакцин и препаратов для профилактики и лечения коронавируса, пояснил Петров. Польза от вакцин была настолько высока, что государства взяли на себя повышенный риск, ускорив их регистрацию, пояснил президент НПО «Петровакс фарм» Михаил Цыферов.