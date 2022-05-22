В России заканчиваются реагенты для проведения медицинских анализов

В России заканчиваются реагенты для проведения медицинских анализовПорядка 97% такой продукции скоро могут заместить в том числе азиатские страны
Увеличение сроков поставок оборудования, реагентов и расходных материалов подтверждают 63,1% сотрудников государственных и частных клинико-биологических лабораторий, показал опрос, проведенный по просьбе «Ведомостей» входящей в группу «Актион» фирмой «Актион медицина». В исследовании приняли участие 130 респондентов: заведующие (53,8%) и врачи лабораторий (21,5%), а также биологи, технологи, лаборанты (10,8%), средний медперсонал (6,2%), главврачи и специалисты по госзакупкам медорганизаций (5,4 и 2,3% соответственно). Перебои с поставками отметили 49,2% респондентов, а у 20% они и вовсе прекратились. Еще 18,5% опрошенных пришлось перейти на новых производителей и дистрибуторов, у 16,2% возникли проблемы с оплатой поставок. И лишь 5,4% респондентов сказали, что в работе ничего не изменилось.
20 мая пациентка седьмого филиала московской поликлиники № 121 не смогла получить от врача направление на общий анализ крови. Доктор объяснил свой отказ отсутствием реагентов в лаборатории, рассказала она «Ведомостям». С подобной проблемой сталкиваются и другие посетители медицинских учреждений. Так, врач поликлиники в подмосковном Краснознаменске по этой же причине предупредил, что направления даже на простой анализ крови выдаваться не будут, сообщил житель города. Ветклиники из-за сложностей с расходными материалами в апреле выполняли биохимические анализы только в экстренных случаях, утверждает главный врач сети московских ветклиник «Алиса» Ян Музалевский. Запросы в поликлиники остались без ответа. На горячей линии для записи пациентов в столичные больницы корреспонденту сообщили, что направления на исследования выписывает врач, поэтому проконсультировать о доступности анализов они не могут.