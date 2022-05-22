В России заканчиваются реагенты для проведения медицинских анализов

20 мая пациентка седьмого филиала московской поликлиники № 121 не смогла получить от врача направление на общий анализ крови. Доктор объяснил свой отказ отсутствием реагентов в лаборатории, рассказала она «Ведомостям». С подобной проблемой сталкиваются и другие посетители медицинских учреждений. Так, врач поликлиники в подмосковном Краснознаменске по этой же причине предупредил, что направления даже на простой анализ крови выдаваться не будут, сообщил житель города. Ветклиники из-за сложностей с расходными материалами в апреле выполняли биохимические анализы только в экстренных случаях, утверждает главный врач сети московских ветклиник «Алиса» Ян Музалевский. Запросы в поликлиники остались без ответа. На горячей линии для записи пациентов в столичные больницы корреспонденту сообщили, что направления на исследования выписывает врач, поэтому проконсультировать о доступности анализов они не могут.