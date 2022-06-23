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Правительство разработало план по увеличению потребления металла в строительстве

Реализовать его будет крайне непросто, считают участники рынка
Николай Николаев Дарья Молоткова
Существенно увеличить потребление металлопроката в РФ можно за счет увеличения темпов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год / Егор Алеев / ТАСС

Реализация мероприятий по увеличению потребления российского металлопроката в строительстве может обеспечить 3–5 млн т в год дополнительного спроса на стальную продукцию. Об этом сообщил на отраслевой конференции «Стальные конструкции: основные тренды 2022 г.» начальник отдела Минпромторга Андрей Савельев.

Чиновник пояснил, что для этого Минстрой при участии Минпромторга разработал и утвердил дорожную карту по расширению применения металла в строительстве. По его словам, ключевым драйвером роста металлопотребления может стать «реализация крупных инфраструктурных объектов, типовых проектов школ, детских садов, коммерческой недвижимости и промышленных объектов» на стальном каркасе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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