Правительство разработало план по увеличению потребления металла в строительстве

Правительство разработало план по увеличению потребления металла в строительствеРеализовать его будет крайне непросто, считают участники рынка
Реализация мероприятий по увеличению потребления российского металлопроката в строительстве может обеспечить 3–5 млн т в год дополнительного спроса на стальную продукцию. Об этом сообщил на отраслевой конференции «Стальные конструкции: основные тренды 2022 г.» начальник отдела Минпромторга Андрей Савельев.
Чиновник пояснил, что для этого Минстрой при участии Минпромторга разработал и утвердил дорожную карту по расширению применения металла в строительстве. По его словам, ключевым драйвером роста металлопотребления может стать «реализация крупных инфраструктурных объектов, типовых проектов школ, детских садов, коммерческой недвижимости и промышленных объектов» на стальном каркасе.
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