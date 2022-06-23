Правительство разработало план по увеличению потребления металла в строительстве

Чиновник пояснил, что для этого Минстрой при участии Минпромторга разработал и утвердил дорожную карту по расширению применения металла в строительстве. По его словам, ключевым драйвером роста металлопотребления может стать «реализация крупных инфраструктурных объектов, типовых проектов школ, детских садов, коммерческой недвижимости и промышленных объектов» на стальном каркасе.