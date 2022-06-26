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G7 запретит импорт российского золота

России придется наращивать продажи золота в Азию, и не исключено, что с дисконтом
Николай Николаев Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Великобритания, США, Канада и Япония, входящие в «семерку» (G7), объявили о планах ввести запрет на приобретение российского золота в ответ на СВО России на Украине. Об этом 26 июня сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет Reuters. Агентство уточняет, что запрет может вступить в силу в ближайшее время и будет применяться к вновь добытому или переработанному золоту российского происхождения, но не затронет ранее приобретенное.

Планы стран G7 по запрету импорта золота из России 26 июня подтвердил в своем Twitter и президент США Джо Байден, написав, что «экспорт золота приносит России десятки миллиардов долларов». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что золото – «это вторая по уровню доходов статья экспорта России после энергетики». По словам чиновника, она составляет $19 млрд в год, «причем основная часть приходится на G7» (цитата по ТАСС). Председатель Евросовета Шарль Мишель не исключил, что к эмбарго могут присоединиться страны ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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