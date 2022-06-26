G7 запретит импорт российского золота

G7 запретит импорт российского золотаРоссии придется наращивать продажи золота в Азию, и не исключено, что с дисконтом
Великобритания, США, Канада и Япония, входящие в «семерку» (G7), объявили о планах ввести запрет на приобретение российского золота в ответ на СВО России на Украине. Об этом 26 июня сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет Reuters. Агентство уточняет, что запрет может вступить в силу в ближайшее время и будет применяться к вновь добытому или переработанному золоту российского происхождения, но не затронет ранее приобретенное.
Планы стран G7 по запрету импорта золота из России 26 июня подтвердил в своем Twitter и президент США Джо Байден, написав, что «экспорт золота приносит России десятки миллиардов долларов». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что золото – «это вторая по уровню доходов статья экспорта России после энергетики». По словам чиновника, она составляет $19 млрд в год, «причем основная часть приходится на G7» (цитата по ТАСС). Председатель Евросовета Шарль Мишель не исключил, что к эмбарго могут присоединиться страны ЕС.