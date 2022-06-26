G7 запретит импорт российского золота

Великобритания, США, Канада и Япония, входящие в «семерку» (G7), объявили о планах ввести запрет на приобретение российского золота в ответ на СВО России на Украине. Об этом 26 июня сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет Reuters. Агентство уточняет, что запрет может вступить в силу в ближайшее время и будет применяться к вновь добытому или переработанному золоту российского происхождения, но не затронет ранее приобретенное.