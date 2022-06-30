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Мировые цены на цветные металлы во II квартале упали на четверть

Но пока и невысокие котировки остаются выгодными для российских компаний
Василий Милькин
Во втором полугодии спотовая цена алюминия на LME может сохраниться на уровне $2500/т / LEON NEAL / AFP

Индекс цен на цветные металлы LMEX на Лондонской бирже металлов (LME) во II квартале 2022 г. снизился почти на 24% – до уровня марта 2021 г., свидетельствуют данные биржи. Это первое квартальное снижение индекса с начала пандемии коронавируса и сильнейшее с 2008 г., когда падение достигало 30–40%. На 30 июня значение LMEX составило 3968 пунктов. Падение с пиковых значений конца февраля – начала марта 2022 г. – более 25%.

Сильнее всего во II квартале дешевело олово – на 38% до $26 600/т. Алюминий снизился в цене на 30% до $2434/т, никель подешевел на 28% до $23 010/т, цинк – на 23% до $3208/т, медь – на 21% до $8228/т, свинец – на 21% до $1908/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных