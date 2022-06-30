Мировые цены на цветные металлы во II квартале упали на четверть

Мировые цены на цветные металлы во II квартале упали на четвертьНо пока и невысокие котировки остаются выгодными для российских компаний
Индекс цен на цветные металлы LMEX на Лондонской бирже металлов (LME) во II квартале 2022 г. снизился почти на 24% – до уровня марта 2021 г., свидетельствуют данные биржи. Это первое квартальное снижение индекса с начала пандемии коронавируса и сильнейшее с 2008 г., когда падение достигало 30–40%. На 30 июня значение LMEX составило 3968 пунктов. Падение с пиковых значений конца февраля – начала марта 2022 г. – более 25%.
Сильнее всего во II квартале дешевело олово – на 38% до $26 600/т. Алюминий снизился в цене на 30% до $2434/т, никель подешевел на 28% до $23 010/т, цинк – на 23% до $3208/т, медь – на 21% до $8228/т, свинец – на 21% до $1908/т.
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