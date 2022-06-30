Мировые цены на цветные металлы во II квартале упали на четверть

Индекс цен на цветные металлы LMEX на Лондонской бирже металлов (LME) во II квартале 2022 г. снизился почти на 24% – до уровня марта 2021 г., свидетельствуют данные биржи. Это первое квартальное снижение индекса с начала пандемии коронавируса и сильнейшее с 2008 г., когда падение достигало 30–40%. На 30 июня значение LMEX составило 3968 пунктов. Падение с пиковых значений конца февраля – начала марта 2022 г. – более 25%.