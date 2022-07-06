Депутат Госдумы Евгений Нифантьев продал аптечные активы

«Нео-фарм» был создан Нифантьевым в 2003 г. Сейчас принадлежащие ему аптечные сети насчитывают более 1000 точек в 80 городах Центрального и Северо-Западного округов. Всего в них работает почти 6000 сотрудников. Выручка ООО «Нео-фарм» по итогам 2021 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 33,7 млрд руб., чистая прибыль – 516,6 млн руб. Сам депутат еще в июне 2021 г. (за два месяца до вступления в должность) передал 99,99% ООО «Нео-фарм» в доверительное управление Ладе Бравве, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Оставшиеся 0,01% компании принадлежали его матери Лидии Нифантьевой, эта доля пока сохраняется за ней. Рыночную стоимость двух аптечных сетей директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов оценивает в 55–70 млрд руб.