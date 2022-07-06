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Депутат Госдумы Евгений Нифантьев продал аптечные активы

Сети «Неофарм» и «Столички» перешли закрытому паевому фонду, его пайщики неизвестны
Анна Киселева
Нифантьев называет сделку с ЗПИФом примером цивилизованной реализации актива / Евгений Разумный / Ведомости

Депутат Госдумы Евгений Нифантьев передал права на 99,99% ООО «Нео-фарм», которое управляет аптечными сетями «Неофарм» и «Столички», закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Здравинвест» под управлением компании «Современные фонды недвижимости» (ранее – «Сбер фонды недвижимости).

Сделка, согласно «СПАРК-Интерфакcу», была закрыта 1 июля. Нифантьев сообщил «Ведомостям», что больше не владеет компанией. По его словам, она «перешла под контроль нескольких десятков пайщиков, не знакомых между собой». Точное их число и их имена он не назвал, уточнив лишь, что каждый из них владеет от 1 до 10% долей от общего количества паев. «Это в основном люди, ранее инвестировавшие в недвижимость», – сказал депутат. Запрос в Сбербанк остался без ответа. Представитель «Современных фондов недвижимости» от комментариев отказался.

«Нео-фарм» был создан Нифантьевым в 2003 г. Сейчас принадлежащие ему аптечные сети насчитывают более 1000 точек в 80 городах Центрального и Северо-Западного округов. Всего в них работает почти 6000 сотрудников. Выручка ООО «Нео-фарм» по итогам 2021 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 33,7 млрд руб., чистая прибыль – 516,6 млн руб. Сам депутат еще в июне 2021 г. (за два месяца до вступления в должность) передал 99,99% ООО «Нео-фарм» в доверительное управление Ладе Бравве, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Оставшиеся 0,01% компании принадлежали его матери Лидии Нифантьевой, эта доля пока сохраняется за ней. Рыночную стоимость двух аптечных сетей директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов оценивает в 55–70 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных