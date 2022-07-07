Продажи спортивных товаров на маркетплейсах за полгода утроились

Продажи спортивных товаров на маркетплейсах за полгода утроилисьЭто связано в том числе с закрытием магазинов крупных западных брендов, таких как Adidas, Nike и Reebok
Продажи спортивных товаров на двух крупнейших по обороту маркетплейсах, Wildberries и Ozon, в первом полугодии 2022 г. выросли в 2,6 раза к аналогичному периоду прошлого года до 26,2 млн шт. Такие данные «Ведомостям» предоставил сервис Moneyplace, который анализирует работу интернет-ритейлеров. Оборот двух интернет-магазинов в категориях «спортивный инвентарь и одежда для занятий физкультурой», по данным Moneyplace, с января по июнь при этом утроился, составив 32,6 млрд руб.
Представители самих маркетплейсов увеличение интереса россиян к спортивным товарам подтверждают. За первые пять месяцев 2022 г. продажи такой продукции на Ozon в натуральном выражении выросли в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, рассказал представитель интернет-ритейлера. По его словам, оборот у него в этой категории за этот же период почти утроился (абсолютные данные компания не раскрывает). Представитель Wildberries предоставил данные лишь за I квартал 2022 г. По его словам, продажи спортивных инвентаря, одежды и питания в штуках за это время почти удвоились. А в денежном выражении был зафиксирован двукратный рост, до 11 млрд руб., сказал он. Востребованность спорттоваров отметил и представитель «Яндекс.Маркета»: в январе – марте 2022 г. оборот в этом сегменте увеличился в 2,8 раза, сообщил представитель маркетплейса, другие данные он также не предоставил.