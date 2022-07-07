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Продажи спортивных товаров на маркетплейсах за полгода утроились

Это связано в том числе с закрытием магазинов крупных западных брендов, таких как Adidas, Nike и Reebok
Маргарита Соболь Анна Киселева
Повышенный интерес к спортивным товарам появился у россиян лишь во II квартале 2022 г. / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи спортивных товаров на двух крупнейших по обороту маркетплейсах, Wildberries и Ozon, в первом полугодии 2022 г. выросли в 2,6 раза к аналогичному периоду прошлого года до 26,2 млн шт. Такие данные «Ведомостям» предоставил сервис Moneyplace, который анализирует работу интернет-ритейлеров. Оборот двух интернет-магазинов в категориях «спортивный инвентарь и одежда для занятий физкультурой», по данным ​​Moneyplace, с января по июнь при этом утроился, составив 32,6 млрд руб.

Представители самих маркетплейсов увеличение интереса россиян к спортивным товарам подтверждают. За первые пять месяцев 2022 г. продажи такой продукции на Ozon в натуральном выражении выросли в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, рассказал представитель интернет-ритейлера. По его словам, оборот у него в этой категории за этот же период почти утроился (абсолютные данные компания не раскрывает). Представитель Wildberries предоставил данные лишь за I квартал 2022 г. По его словам, продажи спортивных инвентаря, одежды и питания в штуках за это время почти удвоились. А в денежном выражении был зафиксирован двукратный рост, до 11 млрд руб., сказал он. Востребованность спорттоваров отметил и представитель «Яндекс.Маркета»: в январе – марте 2022 г. оборот в этом сегменте увеличился в 2,8 раза, сообщил представитель маркетплейса, другие данные он также не предоставил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных