«Северный поток – 2» частично оправдался в Европейском суде

«Северный поток – 2» частично оправдался в Европейском судеНо перспективы отмены поправок к газовой директиве ЕС пока туманны, считают юристы
Европейский суд юстиции (Court of Justice of the European Union) частично признал правоту компании – оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG по иску против Еврокомиссии (ЕК), говорится в заявлении суда от 12 июля. Речь идет об иске в отношении поправок в газовую директиву ЕС о регулировании газопроводов из третьих стран.
В релизе уточняется, что суд Евросоюза общей юрисдикции совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 г., отклонив иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы для «Северного потока – 2». Таким образом, Nord Stream 2 AG, находящаяся сейчас под антироссийскими санкциями, может подать иск против директивы в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.
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