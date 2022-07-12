«Северный поток – 2» частично оправдался в Европейском суде

В релизе уточняется, что суд Евросоюза общей юрисдикции совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 г., отклонив иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы для «Северного потока – 2». Таким образом, Nord Stream 2 AG, находящаяся сейчас под антироссийскими санкциями, может подать иск против директивы в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.