«Северный поток – 2» частично оправдался в Европейском суде

Европейский суд юстиции (Court of Justice of the European Union) частично признал правоту компании – оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG по иску против Еврокомиссии (ЕК), говорится в заявлении суда от 12 июля. Речь идет об иске в отношении поправок в газовую директиву ЕС о регулировании газопроводов из третьих стран.