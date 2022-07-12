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«Северный поток – 2» частично оправдался в Европейском суде

Но перспективы отмены поправок к газовой директиве ЕС пока туманны, считают юристы
Николай Николаев
«Северный поток – 2» – экспортный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря / John MACDOUGALL / AFP

Европейский суд юстиции (Court of Justice of the European Union) частично признал правоту компании – оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG по иску против Еврокомиссии (ЕК), говорится в заявлении суда от 12 июля. Речь идет об иске в отношении поправок в газовую директиву ЕС о регулировании газопроводов из третьих стран.

В релизе уточняется, что суд Евросоюза общей юрисдикции совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 г., отклонив иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы для «Северного потока – 2». Таким образом, Nord Stream 2 AG, находящаяся сейчас под антироссийскими санкциями, может подать иск против директивы в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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