UC Rusal может отказаться от долларовых еврооблигаций

Совет директоров UC Rusal принял решение о размещении четырех выпусков рублевых облигаций (номинал – 1000 руб. за штуку): на 30 млрд руб., 20 млрд руб. и двух по 25 млрд руб. Бонды в юанях делятся на два выпуска по 2 млрд юаней. Предполагаемый срок обращения всех выпусков – пять лет.