UC Rusal может отказаться от долларовых еврооблигаций

UC Rusal может отказаться от долларовых еврооблигацийРеструктуризация этого долга может быть проведена за счет новых бондов в рублях и юанях
UC Rusal планирует разместить несколько выпусков облигаций общим объемом 100 млрд руб. и 4 млрд китайских юаней (34,9 млрд руб. по курсу ЦБ на 14 июля), сообщила компания 13 июля.
Совет директоров UC Rusal принял решение о размещении четырех выпусков рублевых облигаций (номинал – 1000 руб. за штуку): на 30 млрд руб., 20 млрд руб. и двух по 25 млрд руб. Бонды в юанях делятся на два выпуска по 2 млрд юаней. Предполагаемый срок обращения всех выпусков – пять лет.
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