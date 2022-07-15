В рамках развития Севморпути будут модернизировать северные верфи

В рамках развития Севморпути будут модернизировать северные верфиОбъем вложений по этому направлению может превысить 100 млрд рублей
В рамках проекта по развитию Северного морского пути (СМП) на период до 2035 г. предполагается модернизация судостроительных и судоремонтных мощностей на пути пролегания этого логистического коридора. Об этом 15 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания госкомиссии по Арктике, которое прошло 23 июня. В пресс-службе аппарата вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего эту госкомиссию, информацию «Ведомостям» подтвердили.
План развития СМП на период до 2035 г. правительство планирует утвердить до 1 августа. Среди прочего он предполагает развитие флота, судостроения и судоремонта на данном направлении. В частности, речь идет о строительстве 153 судов, включая 12 ледоколов и 46 судов аварийно-спасательного флота. Не уточняется, какие именно предприятия планируется модернизировать.
Общий объем финансирования плана может составить порядка 2 трлн руб., добавили в пресс-службе вице-премьера. Помимо указанного этот план включает в себя развитие экспортной грузовой базы на СМП, создание контейнерного оператора международных перевозок на данном направлении, модернизацию и строительство портовой инфраструктуры и подходов, а также формирование арктической спутниковой группировки и обеспечение информационных услуг в акватории Севморпути.
Гендиректор Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов говорил на ПМЭФе в этом году, что важную роль в строительстве крупнотоннажного флота (такие суда нужны на СМП. – «Ведомости») играет судостроительный комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке. Но его мощностей недостаточно для реализации объемов в одиночку, поэтому «помощь ему будет оказывать СЗ «Северная Верфь» после модернизации», пояснял топ-менеджер. Также рассматривается возможность постройки судов в сухом доке в Севастополе, говорил он. В ОСК на момент публикации на вопросы «Ведомостей» не ответили.
В России сейчас действует порядка 150 крупных и малых судоремонтных предприятий, большинство из которых требует модернизации, говорит источник «Ведомостей» в судоходной компании.
О Северном морском пути (СМП)
Северный морской путь растянулся на 5600 км от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути зимой сейчас невозможна без ледокольной проводки. Толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. К 2024 г. по СМП планируется перевозить уже 80 млн т в год, к 2030 г. – 150 млн т, а к 2035 г. – 220 млн т.
В первую очередь модернизированы будут предприятия в Мурманской и Архангельской областях, так как они расположены возле СМП, говорит ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По его словам, там знают условия судоходства по СМП и требования, которые предъявляются к таким судам. «После сдачи судов транспортные расходы будут минимальными, так как длительного перехода к будущему месту эксплуатации не потребуется», – отметил он.
По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, в рамках проекта будут модернизированы судостроительные заводы «КБ «Рубин-Север», «ПО «Севмаш», «ЦС «Звездочка», а также судоремонтные предприятия «10СРЗ» и БТОФ. Все они располагаются в Архангельской и Мурманской областях. Объем вложений в модернизацию этих верфей, по оценкам аналитика, может превысить 100 млрд руб.
В течение пяти–семи лет из-за фокуса господдержки на строительстве верфи «Звезда» были критически недофинансированы проекты, связанные с модернизацией и обновлением Балтийского завода, «Северной верфи» и Выборгского завода, отмечает гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценкам, совокупные потребности в инвестициях в модернизацию этих предприятий могут составить 30–40 млрд руб.
«Решение о модернизации предприятий здравое, и его оперативная реализации позволит обеспечить более сбалансированное развитие отрасли и снижение зависимости от зарубежных поставок судового комплектующего оборудования», – считает он.
«Ведомости» направили вопросы в «Росатом» и Росморпорт.