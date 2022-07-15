В рамках развития Севморпути будут модернизировать северные верфи

О Северном морском пути (СМП)

Северный морской путь растянулся на 5600 км от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути зимой сейчас невозможна без ледокольной проводки. Толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. К 2024 г. по СМП планируется перевозить уже 80 млн т в год, к 2030 г. – 150 млн т, а к 2035 г. – 220 млн т.