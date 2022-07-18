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Переработка нефти в России в июне увеличилась на 8%

Этому помогли высокие выплаты по демпферу и частичное восстановление экспорта
Николай Николаев
Центр развития энергетики связывает высокую загрузку НПЗ в июне с увеличением маржинальности нефтепереработки и частичным восстановлением экспорта российских нефтепродуктов / Андрей Гордеев / Ведомости

Первичная переработка нефти российскими НПЗ в июне 2022 г. выросла на 8% по сравнению с маем – до 5,4 млн барр./сутки, говорится в отчете Центра развития энергетики («Ведомости» ознакомились с ним). В июне 2021 г. нефтепереработка составляла 5,54 млн барр./сутки, по данным ЦДУ ТЭК.

Как отмечается в отчете, наибольший прирост в июне был у НПЗ «Роснефти» – примерно на 17,5% до 1,14 млн барр./сутки. В основном он обеспечен запуском Туапсинского НПЗ, который останавливался в апреле – мае из-за проблем с экспортом нефтепродуктов, отмечают эксперты центра. «Лукойл» нарастил переработку на 11% до 938 000 барр./сутки, «Газпром нефть» – на 7% до 705 000 барр./сутки. Эти компании загрузили свои заводы «до уровня, близкого к максимальной проектной мощности», говорится в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных