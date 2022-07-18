Переработка нефти в России в июне увеличилась на 8%

Как отмечается в отчете, наибольший прирост в июне был у НПЗ «Роснефти» – примерно на 17,5% до 1,14 млн барр./сутки. В основном он обеспечен запуском Туапсинского НПЗ, который останавливался в апреле – мае из-за проблем с экспортом нефтепродуктов, отмечают эксперты центра. «Лукойл» нарастил переработку на 11% до 938 000 барр./сутки, «Газпром нефть» – на 7% до 705 000 барр./сутки. Эти компании загрузили свои заводы «до уровня, близкого к максимальной проектной мощности», говорится в исследовании.