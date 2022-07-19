Продавец детских товаров Mothercare может уйти из России

Продавец детских товаров Mothercare может уйти из РоссииКувейтская Alshaya Group ищет покупателя на его магазины в нашей стране
Кувейтская Alshaya Group начала поиск покупателей на принадлежащую ей фирму «Монэкс трейдинг», которая развивает в России по франшизе британский бренд детской одежды и товаров Mothercare. Об этом «Ведомостям» рассказал один из розничных операторов. О поиске покупателя знают также два консультанта по недвижимости, работавших с компанией. Один из источников отметил, что продажа бизнеса – самый желательный вариант и для Alshaya Group, и для российской команды, но рассматривается также вариант с распродажей товарных запасов и окончательным закрытием всей сети магазинов. Решение о продаже бизнеса в России он связывает с давлением на эту компанию со стороны правообладателя бренда – британской компании Mothercare.
Представители Alshaya Group, а также головного офиса Mothercare в Уотфорде на запрос «Ведомостей» не ответили.
Кувейтская компания хотела бы избежать сценария с ликвидацией российского юрлица, поэтому она хочет передать потенциальному инвестору сеть магазинов полностью или частично (оптимизировав часть объектов, сохранив самые ликвидные) с оборудованием и командой, говорят собеседники «Ведомостей». Всего речь идет о 118 торговых точках в 30 регионах России (56 из них расположены в Москве). Покупатель также сможет получить товарные запасы компании, которых хватит на 1,5 года. На их закупку компания потратила около 3 млрд руб. и надеялась выручить от их реализации в 2 раза больше, сообщил собеседник «Ведомостей». По его словам, сейчас «Монэкс трейдинг» готов продать бизнес по закупочной цене товарных запасов. Дальнейшие поставки остаются под вопросом, как и разрешение на их реализацию под материнским брендом, добавляет розничный оператор.
Первый магазин Mothercare открылся в Москве в 1994 г. в «Британском доме» на Новом Арбате. Выручка «Монэкс трейдинга», согласно «СПАРК-Интерфаксу», по РСБУ в 2021 г. выросла на 3,4% до 12,9 млрд руб. Чистый убыток за этот же период составил 243,5 млн руб. против убытка в 1,7 млрд руб. годом ранее.
Кроме бренда Mothercare Alshaya Group, которая является крупнейшим мировым оператором в секторе розничной франшизы и работает в Европе, России, Турции и других странах, развивает еще более 70 торговых марок, включая Starbucks, H&M, Victoria’s Secret и проч. Она уже договорилась о продаже российского бизнеса сети Starbucks ресторатору Антону Пинскому, рэперу и бизнесмену Тимати, а также компании «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Также находящаяся в портфеле франшиз Alshaya Group сеть магазинов нижнего белья и парфюмерии Victoria’s Secret 31 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка – в начале июля в ТЦ «Метрополис» прошла закрытая распродажа товарных остатков. О сворачивании бизнеса заявил и бренд H&M.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты склоняются к тому, что если российскую сеть Mothercare не удастся продать, то она будет вынуждена устроить распродажу в магазинах или через маркетплейсы, как это уже делает Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и др.).
Мотивации для покупателей бизнеса Mothercare немного, если только компания не подтвердит дальнейшую продажу товара в России (возможно, под другим брендом) либо компания-покупатель сам не найдет за это время альтернативных поставщиков, считает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее мнению, компания имеет основания рассчитывать на покупку своего юрлица по цене товарных запасов. В прошлом году она бы оценила их бизнес минимум в 4 млрд руб.
Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева также полагает, что в случае с Mothercare это, скорее всего, будет продажа юрлица с арендой. По данным компании, в настоящее время иностранные игроки, приостановившие деятельность на территории России, продолжают передачу бизнеса локальным игрокам, которые смогут продолжить развитие брендов в России. Причем стратегия будет различаться от случая к случаю: одни бренды продолжат продавать бизнес целиком или частично, другие же – временно передавать долю компании в доверительное управление местному менеджменту. Такие маневры позволят иностранным ритейлерам вновь вернуться на российский рынок и продолжить бизнес-деятельность в привычном формате через какое-то время, считает Хакбердиева.
Покупать сеть Mothercare имеет смысл не для того, чтобы налаживать все с нуля, а чтобы расширять уже существующий формат, который имеет потенциал роста, считает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее мнению, найти одного «оптового» покупателя на всю сеть из такого количества торговых помещений нереально. Самый крупный игрок в данном сегменте – «Детский мир», в портфеле которого уже насчитывается более 900 магазинов, в том числе в тех торговых центрах и регионах, откуда уходит Mothercare. По словам Лебсак-Клейманс, более вероятна частичная продажа отдельных объектов компаниям, работающим в похожей концепции, таким как, например, сеть «Кенгуру», которая насчитывает сегодня менее 20 магазинов и имеет существенный потенциал роста на освобождающемся рынке.
Активами Mothercare могут заинтересоваться также Ideas4Retail (развивает в России сеть магазинов игрушек Hamleys), АФК «Система» и Inventive Retail Group, считает Малахатько. В Inventive Retail Group сказали, что это лишь «слухи», в АФК «Система» отказались от комментариев, а запрос в Ideas4Retail и «Кенгуру» остался без ответа.
Чем дальше, тем меньше шансов на продажу бизнеса Mothercare из-за накапливающихся обязательств по аренде и зарплатам, указывает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, в качестве альтернативы закрытию компании в России речь может идти о передаче бизнеса менеджерам (что, скорее всего, невозможно из-за убыточности бизнеса и значительной потребности в банковских кредитах для его перезапуска) либо партнерам в странах (например, Турция, Китай и т. д.), где локализовано производство, как это сделали LLP и Reebok.