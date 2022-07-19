Продавец детских товаров Mothercare может уйти из России

Покупать сеть Mothercare имеет смысл не для того, чтобы налаживать все с нуля, а чтобы расширять уже существующий формат, который имеет потенциал роста, считает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее мнению, найти одного «оптового» покупателя на всю сеть из такого количества торговых помещений нереально. Самый крупный игрок в данном сегменте – «Детский мир», в портфеле которого уже насчитывается более 900 магазинов, в том числе в тех торговых центрах и регионах, откуда уходит Mothercare. По словам Лебсак-Клейманс, более вероятна частичная продажа отдельных объектов компаниям, работающим в похожей концепции, таким как, например, сеть «Кенгуру», которая насчитывает сегодня менее 20 магазинов и имеет существенный потенциал роста на освобождающемся рынке.