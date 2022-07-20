ПГК Владимира Лисина продала парк универсальных платформ

Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина продала свой парк универсальных платформ. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника в операторских компаниях и один источник, близкий к ПГК. По их информации, в рамках сделки продано чуть более 4000 платформ. Цена сделки собеседникам неизвестна. «Ведомости» направили запрос в ПГК.