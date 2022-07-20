ПГК Владимира Лисина продала парк универсальных платформ

ПГК Владимира Лисина продала парк универсальных платформИзбавиться от них компания хотела из-за частого изъятия платформ для госнужд
Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина продала свой парк универсальных платформ. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника в операторских компаниях и один источник, близкий к ПГК. По их информации, в рамках сделки продано чуть более 4000 платформ. Цена сделки собеседникам неизвестна. «Ведомости» направили запрос в ПГК.
Один из источников утверждает, что подвижной состав продан одной из компаний Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина, – «Транслому» или «Трансресурсу». Оперировать парком платформ будет «Промстроймаш» Максима Цуканова (входит в ICM group), уточняет он.
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