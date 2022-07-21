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Июльская жара в Европе привела к снижению темпов заполнения ПХГ

Это ставит под угрозу планы ЕС по подготовке к отопительному сезону
Матвей Катков
При текущих темпах закачки газа в ПХГ хранилища будут заполняться на 1 п. п. за четверо суток, что математически позволит выполнить планы ЕС за два месяца / Reuters

Аномальная жара в Европе замедлила темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). С конца июня на территории ЕС и Великобритании установилась рекордная жара, температура воздуха превышала 45 градусов по Цельсию, сообщал «Интерфакс». На фоне высокого потребления энергии, по данным Gas Infrastructure Europe и расчетам «Ведомостей», на 19 июля (последние актуальные данные) ПХГ были заполнены на 64,9%, в них находилось 70,1 млрд куб. м газа. В июле наблюдалось повышение объемов суточного отбора газа, пик которого пришелся на 12 июля, когда из хранилищ за одни газовые сутки было отобрано, по расчетам «Ведомостей», около 119 млн куб. м газа. В последний раз аналогичные объемы извлекались из ПХГ 5 апреля, еще в сезон отбора газа.

Это привело к существенному снижению нетто-закачки в июле: если в конце мая – начале июня хранилища наполнялись (за вычетом изъятий) в среднем на 370–350 млн куб. м в сутки, то к середине июля темпы упали до 280 млн куб. м в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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