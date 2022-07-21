Июльская жара в Европе привела к снижению темпов заполнения ПХГ

Аномальная жара в Европе замедлила темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). С конца июня на территории ЕС и Великобритании установилась рекордная жара, температура воздуха превышала 45 градусов по Цельсию, сообщал «Интерфакс». На фоне высокого потребления энергии, по данным Gas Infrastructure Europe и расчетам «Ведомостей», на 19 июля (последние актуальные данные) ПХГ были заполнены на 64,9%, в них находилось 70,1 млрд куб. м газа. В июле наблюдалось повышение объемов суточного отбора газа, пик которого пришелся на 12 июля, когда из хранилищ за одни газовые сутки было отобрано, по расчетам «Ведомостей», около 119 млн куб. м газа. В последний раз аналогичные объемы извлекались из ПХГ 5 апреля, еще в сезон отбора газа.