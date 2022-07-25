Россия может выделить $1,5 млрд на железнодорожные проекты в Иране

Россия может выделить $1,5 млрд на железнодорожные проекты в ИранеВ новых геополитических условиях продвижение проектов станет гораздо более активным
Россия планирует выделить $1,5 млрд на развитие международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» до 2030 г. Об этом говорится в презентации Минтранса РФ, с которой ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердил источник, близкий к министерству.
Согласно презентации, в рамках развития МТК «Север – Юг», связывающего Индию, Иран и Россию, планируется участие РЖД в строительстве линии от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране (164 км) и электрификации линии Гармсар – Инче-Бурун (495 км) в Иране.
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