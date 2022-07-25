Россия может выделить $1,5 млрд на железнодорожные проекты в Иране

Россия планирует выделить $1,5 млрд на развитие международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» до 2030 г. Об этом говорится в презентации Минтранса РФ, с которой ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердил источник, близкий к министерству.