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Россия может выделить $1,5 млрд на железнодорожные проекты в Иране

В новых геополитических условиях продвижение проектов станет гораздо более активным
Ксения Потаева Денис Ильюшенков
Россия не первый раз пытается участвовать в железнодорожных проектах в Иране / Иван Шаповалов / ТАСС

Россия планирует выделить $1,5 млрд на развитие международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» до 2030 г. Об этом говорится в презентации Минтранса РФ, с которой ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердил источник, близкий к министерству.

Согласно презентации, в рамках развития МТК «Север – Юг», связывающего Индию, Иран и Россию, планируется участие РЖД в строительстве линии от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране (164 км) и электрификации линии Гармсар – Инче-Бурун (495 км) в Иране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных