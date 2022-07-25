«Газпром» снизит вдвое прокачку газа по «Северному потоку»

Прокачка газа по газопроводу «Северный поток» с 7.00 мск 27 июля составит не более 33 млн куб. м в сутки из-за остановки эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens, сообщил «Газпром» 25 июля. Это около половины от текущего объема прокачки газа по этому трубопроводу.