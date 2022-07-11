Будет ли «Газпром» возобновлять поставки газа по «Северному потоку»Экспорт в полном объеме вряд ли восстановится, полагают эксперты
Россия 11 июля прекратила поставки газа в Евросоюз (ЕС) по ключевому газопроводу «Северный поток» мощностью 55 млрд куб. м в год из-за проведения планового ремонта. Газопровод не будет работать до 21 июля, сообщил его оператор Nord Stream AG.
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), сейчас экспорт российского газа в ЕС осуществляется лишь через сухопутную часть «Турецкого потока», а также транзитом через территорию Украины.
По украинскому маршруту на 11 июля был согласован транзит 39,4 млн куб. м через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщал официальный представитель «Газпрома». Это чуть ниже средних суточных объемов последних недель, которые держались в районе 41–42 млн куб. м. Контрактом предусмотрен суточный транзит газа через Украину в объеме 109,6 млн куб. м, но с 11 мая страна отклоняет заявки на транзит газа через ГИС «Сохрановка», ссылаясь на то, что она находится на не подконтрольной Киеву территории.
Также из-за контрсанкций с российской стороны с середины мая не осуществляется экспорт в ЕС через газопровод «Ямал – Европа» (мощность – 32,9 млрд куб.м в год).
«Газпром» с 14 июня был вынужден сократить на 40% и поставки по «Северному потоку» из-за того, что Канада не хотела отдавать России из ремонта газоперекачивающую турбину Siemens для газопровода. Лишь 8 июля Оттава приняла решение вернуть турбину. По данным агентства Reuters, ссылавшегося на информированный источник, это решение канадские власти приняли после многочисленных просьб Берлина. Зависимость Германии от российского газа на конец 2021 г. оценивалась в 55%.
Сообщение о решении Канады вернуть оборудование для «Северного потока» привело к временному снижению спотовых цен на газ в Европе. По данным биржи ICE, утром 11 июня на голландском хабе TTF они падали почти на 12% до $1620 за 1000 куб. м. Позднее котировки опять выросли – до $1804 за 1000 куб. м.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на Россию приходится около 45% от всего импортируемого ЕС газа. В 2021 г. из РФ было импортировано, по оценкам агентства, около 155 млрд куб. м газа. Однако в 2022 г. объем российского экспорта существенно снизился. Как сообщал «Газпром», в первом полугодии 2022 г. экспорт газа в страны дальнего зарубежья (включая Китай и Турцию) сократился по сравнению с тем же периодом 2021 г. на 31% до 68,9 млрд куб. м. Добыча газа «Газпромом» сократилась за этот период на 8,6% до 238,4 млрд куб. м. Поставки на российский рынок остались на уровне 2021 г., сообщала компания.
Остановка «Северного потока» на плановый ремонт была ожидаема, поэтому ключевое значение для рынка могут иметь новости о том, получит ли «Газпром» необходимое для работы оборудование, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. «Принципиальные договоренности между Германией и Канадой, похоже, достигнуты, но конкретные сроки [возврата турбины] пока не ясны. Ряд игроков на газовом рынке предпочли сократить длинные позиции по фьючерсам TTF, но устойчивых распродаж не наблюдается, а цены постепенно восстанавливаются», – отметил он.
Главным вопросом для рынка является не только возвращение двигателя для «Северного потока» из Канады, но и дальнейшее обслуживание пока еще работающих турбин, обратил внимание заместитель гендиректора фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По словам эксперта, решение Канады вернуть оборудование еще не означает общей нормализации [политического] климата, поэтому в дальнейшей перспективе судьба экспорта по «Северному потоку» остается неопределенной даже несмотря на явные благоприятные для рынка сигналы.
Гривач подчеркнул, что ожидать возобновления экспорта российского газа в полном объеме в нынешней ситуации не следует. Галактионов согласен, что рынок скептически относится к возможности восстановления экспорта газа из РФ в полном объеме, что толкает спотовые цены вверх на фоне благоприятных информационных поводов.
В условиях сокращения объемов экспорта газа из РФ ЕС может не успеть выполнить свой план по заполнению подземных хранилищ (ПХГ) на 80% к 1 ноября («Ведомости» писали об этом 30 июня). По статистике Gas Infrastructure Europe, на 9 июля (последние актуальные данные) хранилища были заполнены на 61%, в них находилось 66,5 млрд куб. м газа.