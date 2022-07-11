Будет ли «Газпром» возобновлять поставки газа по «Северному потоку»

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на Россию приходится около 45% от всего импортируемого ЕС газа. В 2021 г. из РФ было импортировано, по оценкам агентства, около 155 млрд куб. м газа. Однако в 2022 г. объем российского экспорта существенно снизился. Как сообщал «Газпром», в первом полугодии 2022 г. экспорт газа в страны дальнего зарубежья (включая Китай и Турцию) сократился по сравнению с тем же периодом 2021 г. на 31% до 68,9 млрд куб. м. Добыча газа «Газпромом» сократилась за этот период на 8,6% до 238,4 млрд куб. м. Поставки на российский рынок остались на уровне 2021 г., сообщала компания.