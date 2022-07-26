РЖД продает контроль в своем контейнерном операторе

По словам одного из собеседников в операторской компании, продают госимущество адресно, а не через аукцион. Стоимость сделки, по его информации, составляет 3,5 млрд руб. за 50% плюс 1 акция в РЖД БА. «Сделка находится в стадии завершения», – говорит он. Поскольку контейнерный оператор не является прямой «дочкой» РЖД, то предполагаемую продажу не должен одобрять совет директоров монополии, добавляет источник, близкий к РЖД.