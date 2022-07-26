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РЖД продает контроль в своем контейнерном операторе

Владельцами актива могут стать бывшие акционеры «Трансконтейнера»
Ксения Потаева
Александр Абрамов и Роман Абрамович (справа) имеют внушительный опыт владения операторским бизнесом  / Сергей Савостьянов / ТАСС

Дочерняя структура РЖД – «РЖД логистика» (РЖДЛ) планирует продать контрольный пакет принадлежащего ей контейнерного оператора «РЖД бизнес актив» (РЖД БА). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника среди крупных операторских компаний. Представитель РЖД подтвердил поиск инвесторов, не уточнив, с кем ведутся переговоры.

По словам одного из собеседников в операторской компании, продают госимущество адресно, а не через аукцион. Стоимость сделки, по его информации, составляет 3,5 млрд руб. за 50% плюс 1 акция в РЖД БА. «Сделка находится в стадии завершения», – говорит он. Поскольку контейнерный оператор не является прямой «дочкой» РЖД, то предполагаемую продажу не должен одобрять совет директоров монополии, добавляет источник, близкий к РЖД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных