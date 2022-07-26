РЖД продает контроль в своем контейнерном операторе

РЖД продает контроль в своем контейнерном оператореВладельцами актива могут стать бывшие акционеры «Трансконтейнера»
Дочерняя структура РЖД – «РЖД логистика» (РЖДЛ) планирует продать контрольный пакет принадлежащего ей контейнерного оператора «РЖД бизнес актив» (РЖД БА). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника среди крупных операторских компаний. Представитель РЖД подтвердил поиск инвесторов, не уточнив, с кем ведутся переговоры.
По словам одного из собеседников в операторской компании, продают госимущество адресно, а не через аукцион. Стоимость сделки, по его информации, составляет 3,5 млрд руб. за 50% плюс 1 акция в РЖД БА. «Сделка находится в стадии завершения», – говорит он. Поскольку контейнерный оператор не является прямой «дочкой» РЖД, то предполагаемую продажу не должен одобрять совет директоров монополии, добавляет источник, близкий к РЖД.
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