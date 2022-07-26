ЕС сократит потребление газа на 15%

Страны – члены Евросоюза (ЕС) договорились сократить спрос на газ на 15% на период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. Об этом 26 июля сообщил Совет ЕС. Решение носит добровольный характер, члены сообщества могут сами выбирать меры по достижению этой цели. Но в постановлении Совета уточняется, что в случае объявления «союзного предупреждения» об угрозе энергетической безопасности сокращение спроса на газ становится обязательным. Целью сокращения является экономия в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках из России, говорится в сообщении Совета ЕС. По инициативе Еврокомиссии (ЕК) меры по экономии газа должны принимать госорганы, домохозяйства, собственники общественных зданий, поставщики электроэнергии, а также промышленные потребители.