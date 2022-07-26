Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

ЕС сократит потребление газа на 15%

Это может ударить по энергоемким отраслям промышленности и экономики макрорегиона
Матвей Катков
Решение о сокращении потребления газа не было поддержано всеми странами ЕС / Bernadett Szabo / Reuters

Страны – члены Евросоюза (ЕС) договорились сократить спрос на газ на 15% на период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. Об этом 26 июля сообщил Совет ЕС. Решение носит добровольный характер, члены сообщества могут сами выбирать меры по достижению этой цели. Но в постановлении Совета уточняется, что в случае объявления «союзного предупреждения» об угрозе энергетической безопасности сокращение спроса на газ становится обязательным. Целью сокращения является экономия в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках из России, говорится в сообщении Совета ЕС. По инициативе Еврокомиссии (ЕК) меры по экономии газа должны принимать госорганы, домохозяйства, собственники общественных зданий, поставщики электроэнергии, а также промышленные потребители.

В то же время был определен ряд исключений, позволяющих учесть конкретные ситуации в ряде стран – членов ЕС. В частности, от обязательного сокращения потребления газа освобождаются страны, не подключенные к газовым сетям других государств. Также исключение распространяется на страны, электросети которых не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой, следует из сообщения Совета.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных