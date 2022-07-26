Tetra Pak оставила менеджерам активы и задачи

Такое решение, как следует из сообщения компании, стало следствием санкций в отношении России и перебоев в цепочках поставок. Из-за этого компания больше не может продолжать поддержку операционной деятельности в данном регионе. Передача бизнеса местной команде позволит «обеспечить непрерывность бизнеса заказчиков, а также сохранить доступность продуктов первой необходимости».