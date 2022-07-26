Tetra Pak оставила менеджерам активы и задачи

Tetra Pak оставила менеджерам активы и задачиЕе новым владельцам придется заново искать поставщиков и материалы
Шведская Tetra Pak приняла решение о передаче своего российского бизнеса местному топ-менеджменту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании. Там сказано, что новая структура будет функционировать в качестве независимой организации с новым названием.
Такое решение, как следует из сообщения компании, стало следствием санкций в отношении России и перебоев в цепочках поставок. Из-за этого компания больше не может продолжать поддержку операционной деятельности в данном регионе. Передача бизнеса местной команде позволит «обеспечить непрерывность бизнеса заказчиков, а также сохранить доступность продуктов первой необходимости».
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