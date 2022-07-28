Россия может выделить $31 млрд на ж/д проекты в Казахстане, Монголии и КНР

На эти деньги планируется построить три новых железнодорожных пункта пропуска через госграницу России с сопредельными странами, 369 км путей на территории России и 3000 км железных дорог в Казахстане, Монголии и КНР, следует из презентации. Конкретные проекты в ней не названы. Но, судя по карте транспортно-логистических коридоров, которая есть в презентации, речь может идти как минимум о семи масштабных стройках.