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«Еда и точка» направила претензию в адрес преемника McDonald’s в России

Если вопрос не будет урегулирован до 8 августа, компании встретятся в суде
Марина Царева Маргарита Соболь
«Еда и точка» в претензии предлагает и несколько вариантов решения проблемы / Юрий Смитюк / ТАСС

Сеть ресторанов быстрого питания «Еда и точка» из Владивостока, являющаяся правообладателем одноименного товарного знака, предъявила претензию преемнику McDonald’s в России, который с 12 июня работает под брендом «Вкусно – и точка». «Еда и точка» предлагает бывшему McDonald’s вступить в переговорный процесс по поводу корректировки товарного знака до 8 августа – в ином случае спор будет решаться в судебном порядке. «Ведомости» ознакомились с текстом претензии.

Ранее руководитель приморской сети Сергей Понкратов говорил СМИ о своем недовольстве держателями самой крупной сети ресторанов быстрого питания. Понкратов уверял, что у организации «нет задачи заработать денег». «Если мы будем выдвигать какие-то требования, то они будут нефинансового характера. Мы будем просить изменить название. <...> Мы уважаем «российский McDonald’s» и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», – говорил он 15 июня (цитата по «РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных