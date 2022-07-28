«Еда и точка» направила претензию в адрес преемника McDonald’s в России

Ранее руководитель приморской сети Сергей Понкратов говорил СМИ о своем недовольстве держателями самой крупной сети ресторанов быстрого питания. Понкратов уверял, что у организации «нет задачи заработать денег». «Если мы будем выдвигать какие-то требования, то они будут нефинансового характера. Мы будем просить изменить название. <...> Мы уважаем «российский McDonald’s» и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», – говорил он 15 июня (цитата по «РИА Новости»).