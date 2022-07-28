«Еда и точка» направила претензию в адрес преемника McDonald’s в России

«Еда и точка» направила претензию в адрес преемника McDonald’s в РоссииЕсли вопрос не будет урегулирован до 8 августа, компании встретятся в суде
Сеть ресторанов быстрого питания «Еда и точка» из Владивостока, являющаяся правообладателем одноименного товарного знака, предъявила претензию преемнику McDonald’s в России, который с 12 июня работает под брендом «Вкусно – и точка». «Еда и точка» предлагает бывшему McDonald’s вступить в переговорный процесс по поводу корректировки товарного знака до 8 августа – в ином случае спор будет решаться в судебном порядке. «Ведомости» ознакомились с текстом претензии.
Ранее руководитель приморской сети Сергей Понкратов говорил СМИ о своем недовольстве держателями самой крупной сети ресторанов быстрого питания. Понкратов уверял, что у организации «нет задачи заработать денег». «Если мы будем выдвигать какие-то требования, то они будут нефинансового характера. Мы будем просить изменить название. <...> Мы уважаем «российский McDonald’s» и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», – говорил он 15 июня (цитата по «РИА Новости»).