OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за 1 евро

Не много известно и о ГИСК Маx. Ее владелец, по данным «СПАРК-Интерфакса», Илья Колобков, которому также принадлежат доли в фирме «Самис» (занимается строительством жилых и нежилых зданий, в частности бань) и в Московском институте экзистенциальных исследований. Владельцем последнего ранее был основатель консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борис Любошиц. Именно его в апреле этого года OBI GmbH привлекла к управлению российским бизнесом холдинга до продажи его конечному покупателю. Любошицу предложили остаться в OBI в новой роли: он должен сформировать и возглавить совет директоров компании, говорят два источника, близких к сделке. По их словам, в данный момент он обдумывает это предложение. Получить комментарий Любошица «Ведомостям» не удалось, а в его офисе отказались обсуждать любые процессы, связанные с OBI. Источник в его окружении сообщил, что задачей бизнесмена было провести due dilligence, договориться с кредиторами и составить план по возвращению компании к безубыточности. Любошиц, по словам собеседника «Ведомостей», уже провел переговоры с основными поставщиками и арендодателями и смог договориться о реструктуризации задолженности с 90% контрагентов.