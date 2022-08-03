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X5 Group станет основным владельцем сибирских ритейлеров «Красный Яр» и «Слата»

Эта сделка, скорее всего, приведет к распаду «Восточного союза»
Маргарита Соболь
Сергей Портер / Ведомости

X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», достигла договоренностей по стратегическому партнерству с группами компаний «Красный Яр» и «Слата» – одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири, говорится в заявлении компании. Там сказано, что ритейлер получит 70% долей в обеих сетях.

Представитель «Восточного союза», куда входят «Красный Яр» и «Слата», эту информацию подтвердил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных