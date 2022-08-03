X5 Group станет основным владельцем сибирских ритейлеров «Красный Яр» и «Слата»Эта сделка, скорее всего, приведет к распаду «Восточного союза»
X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», достигла договоренностей по стратегическому партнерству с группами компаний «Красный Яр» и «Слата» – одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири, говорится в заявлении компании. Там сказано, что ритейлер получит 70% долей в обеих сетях.
Представитель «Восточного союза», куда входят «Красный Яр» и «Слата», эту информацию подтвердил.
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