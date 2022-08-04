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Маркетплейсы должны будут маркировать товары со следующего года

Это может привести к подорожанию товаров на площадках, считают эксперты
Маргарита Соболь Анна Киселева
Ответственность за подачу сведений о маркировке перекладывается с производителя или импортера на маркетплейс, если он принимает товар на свой склад / Максим Стулов / Ведомости

Премьер России Михаил Мишустин 29 июля подписал постановление правительства (№ 1351), которое приравнивает маркетплейсы к другим участникам оборота в отношении правил обязательной маркировки продукции. Из документа следует, что с 1 марта 2023 г. онлайн-платформы будут нести ответственность за непередачу сведений в систему «Честный знак» и продажу контрафакта.

Это означает, что любой агрегатор теперь обязан маркировать реализуемый товар, даже если он не хранит эти товары на складе, как это делают крупные владельцы маркетплейсов, например Ozon или Wildberries, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров напоминает, что сейчас маркировке подлежат обувь, одежда, шины, парфюмерная продукция, велосипеды, питьевая вода, молочная продукция, табачная продукция и некоторые другие товары. Часть из них, по его словам, могут быть контрафактными, потому что их легче всего подделать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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