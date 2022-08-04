Маркетплейсы должны будут маркировать товары со следующего года

Это означает, что любой агрегатор теперь обязан маркировать реализуемый товар, даже если он не хранит эти товары на складе, как это делают крупные владельцы маркетплейсов, например Ozon или Wildberries, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров напоминает, что сейчас маркировке подлежат обувь, одежда, шины, парфюмерная продукция, велосипеды, питьевая вода, молочная продукция, табачная продукция и некоторые другие товары. Часть из них, по его словам, могут быть контрафактными, потому что их легче всего подделать.