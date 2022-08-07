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Продажи экспресс-тестов на коронавирус за месяц выросли примерно в 2,6 раза

Несмотря на увеличение количества заболевших, многие россияне предпочитают не обращаться к врачам
Анна Киселева
Рост продаж экспресс-тестов, судя по всему, продолжится / Максим Стулов / Ведомости

Россияне в июле приобрели в 2,6 раза больше экспресс-тестов для определения антигена к коронавирусу, чем месяцем ранее, сообщил «Ведомостям» представитель ресурса «Чек индекс». Он анализирует статистику ​​крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», обслуживающего примерно треть всех онлайн-касс в стране, в том числе в традиционных и интернет-аптеках. Абсолютные показатели ​​он не раскрывает. В июле на крупнейших маркетплейсах – Wildberries, Ozon, KazanExpress, «Яндекс. Маркет» и «Сбермегамаркет» – было реализовано 8228 экспресс-тестов, что в 2,3 раза больше, чем было в июне, уточняет представитель сервиса Moneyplace, который отслеживает продажи у интернет-ритейлеров. Представитель Wildberries увеличение продаж такой продукции в 2,5 раза за последний месяц подтвердил, но абсолютные показатели также раскрыть отказался (согласно данным Moneyplace, речь идет о 2776 тестах). Остальные онлайн-площадки свою статистику не предоставили.

За последние полгода экспресс-тесты продавались на маркетплейсах довольно стабильно, но рост спроса начался 4 июля, сообщил представитель Moneyplace. Это соотносится с официальной статистикой федерального оперштаба по борьбе коронавирусом, по данным которого рост заболеваемости COVID-19 фиксировался шесть недель подряд, начиная с 28 июня. Но, согласно подсчетам «Чек индекса», россияне начали активнее приобретать экспресс-тесты лишь во второй половине июля. По его данным, средний чек в годовом выражении на эту продукцию снизился на 56% и практически не изменился к июню 2022 г., составив 970 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных