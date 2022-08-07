Продажи экспресс-тестов на коронавирус за месяц выросли примерно в 2,6 раза

Продажи экспресс-тестов на коронавирус за месяц выросли примерно в 2,6 разаНесмотря на увеличение количества заболевших, многие россияне предпочитают не обращаться к врачам
Россияне в июле приобрели в 2,6 раза больше экспресс-тестов для определения антигена к коронавирусу, чем месяцем ранее, сообщил «Ведомостям» представитель ресурса «Чек индекс». Он анализирует статистику крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», обслуживающего примерно треть всех онлайн-касс в стране, в том числе в традиционных и интернет-аптеках. Абсолютные показатели он не раскрывает. В июле на крупнейших маркетплейсах – Wildberries, Ozon, KazanExpress, «Яндекс. Маркет» и «Сбермегамаркет» – было реализовано 8228 экспресс-тестов, что в 2,3 раза больше, чем было в июне, уточняет представитель сервиса Moneyplace, который отслеживает продажи у интернет-ритейлеров. Представитель Wildberries увеличение продаж такой продукции в 2,5 раза за последний месяц подтвердил, но абсолютные показатели также раскрыть отказался (согласно данным Moneyplace, речь идет о 2776 тестах). Остальные онлайн-площадки свою статистику не предоставили.
За последние полгода экспресс-тесты продавались на маркетплейсах довольно стабильно, но рост спроса начался 4 июля, сообщил представитель Moneyplace. Это соотносится с официальной статистикой федерального оперштаба по борьбе коронавирусом, по данным которого рост заболеваемости COVID-19 фиксировался шесть недель подряд, начиная с 28 июня. Но, согласно подсчетам «Чек индекса», россияне начали активнее приобретать экспресс-тесты лишь во второй половине июля. По его данным, средний чек в годовом выражении на эту продукцию снизился на 56% и практически не изменился к июню 2022 г., составив 970 руб.