Продажи экспресс-тестов на коронавирус за месяц выросли примерно в 2,6 раза

Россияне в июле приобрели в 2,6 раза больше экспресс-тестов для определения антигена к коронавирусу, чем месяцем ранее, сообщил «Ведомостям» представитель ресурса «Чек индекс». Он анализирует статистику ​​крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», обслуживающего примерно треть всех онлайн-касс в стране, в том числе в традиционных и интернет-аптеках. Абсолютные показатели ​​он не раскрывает. В июле на крупнейших маркетплейсах – Wildberries, Ozon, KazanExpress, «Яндекс. Маркет» и «Сбермегамаркет» – было реализовано 8228 экспресс-тестов, что в 2,3 раза больше, чем было в июне, уточняет представитель сервиса Moneyplace, который отслеживает продажи у интернет-ритейлеров. Представитель Wildberries увеличение продаж такой продукции в 2,5 раза за последний месяц подтвердил, но абсолютные показатели также раскрыть отказался (согласно данным Moneyplace, речь идет о 2776 тестах). Остальные онлайн-площадки свою статистику не предоставили.