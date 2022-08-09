Прокачка нефти по «Дружбе» частично остановлена

«На текущий момент европейские банки больше не уполномочены самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции. Для подтверждения факта, что операция не попадает в число запрещенных, необходимо получать разрешение от национального уполномоченного госоргана», – уточняется в релизе на сайте «Транснефти». Отмечается также, что ситуация осложняется тем, что «европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций» и не выработали порядок выдачи таких разрешений. Деньги за транзит были направлены 22 июля, но, как уточняет компания, 28 июля они вернулись обратно на счет «Транснефти».