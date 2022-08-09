Прокачка нефти по «Дружбе» частично остановлена«Транснефть» не смогла перевести деньги за услуги «Укртранснафте» из-за санкций Евросоюза
«Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
«Действительно, “Укртранснафта” полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке «Дружбы» 4 августа в 6.10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», — сказал Демин (цитата по «РИА Новости»).
Причиной, по его словам, стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций.
Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти». Демин уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.
Поэтому «Укртранснафта» прекратила оказание услуг по транспортировке нефти в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги.
«На текущий момент европейские банки больше не уполномочены самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции. Для подтверждения факта, что операция не попадает в число запрещенных, необходимо получать разрешение от национального уполномоченного госоргана», – уточняется в релизе на сайте «Транснефти». Отмечается также, что ситуация осложняется тем, что «европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций» и не выработали порядок выдачи таких разрешений. Деньги за транзит были направлены 22 июля, но, как уточняет компания, 28 июля они вернулись обратно на счет «Транснефти».
О сложившейся ситуации, по словам Демина, проинформированы Минэнерго России, российские грузоотправители и «Укртранснафта».
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго, Газпромбанк и «Укртранснафту».
21 июля Евросоюз опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций, введенных после начала специальной военной операции России на Украине. Рестрикции вступили в силу с момента публикации. Несколько предыдущих пакетов включают последовательный отказ от импорта из РФ энергоресурсов (нефти и газа), а также меры финансового характера. Помимо расширения списка подсанкционных лиц в седьмой пакет вошли, например, ограничения на операции с золотом из РФ и ужесточение правил принятия банковских депозитов от физических и юридических лиц, мажоритарные владельцы которых находятся в России.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южному – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале компания заявляла о планах увеличить прокачку до 45,5 млн т в год.
Рынок отреагировал на сообщения о частичной остановке прокачки по «Дружбе» ростом котировок. Стоимость октябрьских фьючерсов на эталонную марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск составила $97,9/барр., что на 1,3% выше цены закрытия предыдущей сессии. Американская WTI также растет на 1,29% до $91,9.