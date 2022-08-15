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Минпромторг хочет локализовать в России оборудование для маркировки товаров

Но в ближайшие годы его дефицита не предвидится
Василий Милькин Александр Волобуев Маргарита Соболь
Минпромторг хочет локализовать в России оборудование для маркировки товаров / Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») прорабатывают локализацию в России производства оборудования для маркировки и его компонентов. Об этом говорится в протоколе совещания, состоявшегося в министерстве 27 июля (есть у «Ведомостей»).

В документе отмечается, что для технологической независимости промышленности от импорта оборудования и расходных материалов для маркировки Минпромторг с Агентством по технологическому развитию (АТР) и Фондом развития промышленности (ФРП) при участии «Оператора-ЦРПТ» должны к 1 сентября 2022 г. подготовить перечень оборудования и компонентов, производство которых может быть локализовано в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных