Минпромторг хочет локализовать в России оборудование для маркировки товаров

В документе отмечается, что для технологической независимости промышленности от импорта оборудования и расходных материалов для маркировки Минпромторг с Агентством по технологическому развитию (АТР) и Фондом развития промышленности (ФРП) при участии «Оператора-ЦРПТ» должны к 1 сентября 2022 г. подготовить перечень оборудования и компонентов, производство которых может быть локализовано в России.