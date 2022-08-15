Минпромторг хочет локализовать в России оборудование для маркировки товаров

Минпромторг хочет локализовать в России оборудование для маркировки товаровНо в ближайшие годы его дефицита не предвидится
Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») прорабатывают локализацию в России производства оборудования для маркировки и его компонентов. Об этом говорится в протоколе совещания, состоявшегося в министерстве 27 июля (есть у «Ведомостей»).
В документе отмечается, что для технологической независимости промышленности от импорта оборудования и расходных материалов для маркировки Минпромторг с Агентством по технологическому развитию (АТР) и Фондом развития промышленности (ФРП) при участии «Оператора-ЦРПТ» должны к 1 сентября 2022 г. подготовить перечень оборудования и компонентов, производство которых может быть локализовано в России.
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