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ФАС и владельцы вагонов не поддержали госсистему мониторинга цен на транспорте

Централизованный сбор данных о стоимости услуг ранее лоббировала РЖД
Ксения Потаева
ФАС и владельцы вагонов не поддержали госсистему мониторинга цен на транспорте / Андрей Гордеев / Ведомости

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) и ФАС раскритиковали предложения РЖД о создании государственной системы мониторинга стоимости услуг участников транспортного рынка, выяснили «Ведомости». Такую инициативу монополия выдвигала ранее, также предлагая передать полномочия по сбору информации о ставках операторов вагонов самой РЖД («Ведомости» писали об этом 4 августа).

СОЖТ высказал свою критику в письме в Росжелдор (подведомствен Минтрансу). Подлинность письма, находящегося в распоряжении «Ведомостей», подтвердили в компаниях – членах союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных