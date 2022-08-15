ФАС и владельцы вагонов не поддержали госсистему мониторинга цен на транспорте

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) и ФАС раскритиковали предложения РЖД о создании государственной системы мониторинга стоимости услуг участников транспортного рынка, выяснили «Ведомости». Такую инициативу монополия выдвигала ранее, также предлагая передать полномочия по сбору информации о ставках операторов вагонов самой РЖД («Ведомости» писали об этом 4 августа).