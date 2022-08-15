Henkel выставил на продажу активы в России и Белоруссии

Henkel начал работать в России в 1991 г. Сейчас компании, по данным сайта холдинга, принадлежит 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России. К примеру, фабрики в Перми, Ленинградской области (Тосно) и Энгельсе производят моющие и чистящие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и проч. Последние два предприятия выпускают клеи (в том числе «Момент») и средства для обработки поверхностей, а заводы в Коломне, в Челябинской и Ульяновской областях – строительные смеси Ceresit. Выручка ООО «Хенкель рус» по РСБУ в 2021 г. выросла на 13,1% до 95,14 млрд руб., а чистая прибыль составила 7,48 млрд против 7,84 млрд руб. годом ранее. После начала СВО на Украине Henkel сообщил, что он готовится к уходу из России и Белоруссии, в марте он прекратил инвестиции в российский бизнес, но производственную и операционную деятельность не останавливал.