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Henkel выставил на продажу активы в России и Белоруссии

Найти покупателей на них будет сложно из-за высокой цены
Маргарита Соболь
Henkel производит моющие и чистящие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel / Евгений Разумный / Ведомости

Henkel перевел российские и белорусские активы в категорию «на продажу», следует из отчетности немецкого концерна за первое полугодие 2022 г. Там сказано, что компания оценивает свои убытки от ухода из обеих стран в 184 млн евро, из которых 88 млн евро – ущерб деловой репутации (goodwill; продажа активов может сказаться на рыночной стоимости акций холдинга. – «Ведомости»), остальное приходится на основные средства Henkel (землю, заводы и оборудование), а также товарные знаки и другую интеллектуальную собственность.

Henkel начал работать в России в 1991 г. Сейчас компании, по данным сайта холдинга, принадлежит 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России. К примеру, фабрики в Перми, Ленинградской области (Тосно) и Энгельсе производят моющие и чистящие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и проч. Последние два предприятия выпускают клеи (в том числе «Момент») и средства для обработки поверхностей, а заводы в Коломне, в Челябинской и Ульяновской областях – строительные смеси Ceresit. Выручка ООО «Хенкель рус» по РСБУ в 2021 г. выросла на 13,1% до 95,14 млрд руб., а чистая прибыль составила 7,48 млрд против 7,84 млрд руб. годом ранее. После начала СВО на Украине Henkel сообщил, что он готовится к уходу из России и Белоруссии, в марте он прекратил инвестиции в российский бизнес, но производственную и операционную деятельность не останавливал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных