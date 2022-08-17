Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС

В обзоре также отмечается, что дисконт в цене на российский уголь в июле изменился незначительно и по-прежнему «крайне велик». По расчетам ЦРЭ, как на восточном, так и на западном направлении российский уголь торгуется с дисконтами более $200/т относительно региональных бенчмарков (т. е. на 45–50% дешевле). Эта скидка более чем в 10 раз больше, чем до 24 февраля, когда началась СВО на Украине. На конец июля цена на российский уголь (6000 ккал FOB Восточный) составляла около $180/т против $185/т месяцем ранее, говорится в исследовании ЦРЭ.