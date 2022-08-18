Кто выиграет от роста субсидий на переоборудование машин с бензина на газ

Кто выиграет от роста субсидий на переоборудование машин с бензина на газДля устойчивого развития рынка необходимо переводить на метан около 100 000 автомобилей в год
Государство будет субсидировать почти половину расходов физлиц и бизнеса по переводу автотранспорта с бензина на метан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила 18 августа пресс-служба правительства.
Объем субсидии вырастет в 2022 г. с текущих 24% до 48% от общей стоимости переоборудования транспортного средства (ТС). Соответствующие изменения были внесены в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики». Приложение определяет правила предоставления гражданам, а также малому и среднему бизнесу субсидий на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники.
«Принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан», – говорится в релизе правительства.
В среднем в России ежегодно переводят на метан порядка 30 000 единиц автомобильной техники, из них около половины – при поддержке государства, сообщил представитель Минэнерго. «Это самый быстрорастущий топливный рынок, за последние 3 года потребление метана в виде моторного топлива выросло на 25%, достигнув 1,37 млрд куб. м по итогам 2021 г.», – уточнил он.
Принятая весной 2020 г. госпрограмма «Развитие энергетики» с общим бюджетом в 19,3 млрд руб. предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива по итогам 2024 г. до 2,7 млрд куб. м. По словам замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, для «Газпрома» на фоне снижения экспорта газа в ЕС «вопрос развития внутреннего рынка приобретает особое значение».
Программа также предусматривает развитие соответствующей инфраструктуры: за 5 лет в России должно быть построено около 1300 газовых заправок. Общее количество автотранспорта на газе должно вырасти со 155 000 единиц в середине 2020 г. (на момент принятия программы) до 200 000 единиц к концу 2024 г.
Сегодня в России в качестве газомоторного топлива (ГМТ) применяется сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан) либо компримированный газ (метан). В постановлении правительства речь идет о субсидировании метанового транспорта. Различные меры господдержки перехода на ГМТ действуют в России с 2013 г. В 2020 г. субсидия на установку газобаллонного оборудования была увеличена с 30% до 60% от стоимости работ. Кроме того, «Газпром газомоторное топливо» (дочерняя структура «Газпрома») в рамках собственной программы предоставляла компенсации еще 30% от затрат.
В среднем перевод автомобиля с бензина на ГМТ обходился от 90 000 руб. для легковых автомобилей до 300 000 руб. — для грузовиков. Таким образом, с учетом федеральной субсидии, компенсация переоборудования ТС под метан доходила до 90% («Ведомости» писали об этом 21 января 2021 г). Но в начале 2021 г. субсидия из госбюджета вновь снизилась до 30%. Снижение до 24% произошло в результате подорожания оборудования, пояснил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения документа.
В рамках программы в бюджете заложены субсидии в 700 млн руб. ежегодно. В релизе правительства не уточняется, будут ли выделены дополнительные средства в рамках программы, или речь идет о перераспределении денег в пользу 2022 г. с 2023 и 2024 гг. В правительстве и Минэнерго не ответили на этот вопрос «Ведомостей».
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что из-за сложившейся в стране экономической ситуации на фоне санкций, объемы субсидии, выделенные на программу, просто не были выбраны. «В результате в бюджете образовались излишки, которые и заложены в новый размер субсидии», – рассуждает он. Такая же ситуация, по словам Фролова, складывалась и в коронавирусном 2020 г.
По оценкам Vygon Consulting, в 2021 г. общий объем потребления метана в качестве моторного топлива в России вырос к 2020 г. на 20% до 1,325 млрд куб. м. «Фактический показатель был очень близок к установленной правительством на 2021 г. цели – 1,36 млрд куб. м, даже несмотря на повсеместное снижение спроса на моторные топлива из-за пандемии», – отметил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
Независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев сказал «Ведомостям», что увеличение размера субсидии для переоборудования автотранспорта с бензина на метан – «безусловно, правильное решение». Переход на метан, по его словам, сулит долгосрочные выгоды владельцу автомобиля: «Сегодня газ стоит 21 руб. за 1 куб. м, что соответствует примерно 0,9 литра бензина. То есть, с учетом затрат на установку КПГ-оборудования на расстоянии от Москвы до Новосибирска можно сэкономить порядка 25-30% на совокупной стоимости перевозки 1 кг груза в год».
Акцент на поддержку переоборудования сейчас крайне важен, соглашается исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации (НГМА) Василий Зинин. По оценке Тимонина, при текущем уровне цен на моторные топлива двукратное увеличение размера субсидии на переоборудование позволит сократить период окупаемости газобаллонного оборудования для легкового автомобиля с 36 000 км пробега до 24 000 км.
По данным НГМА, сейчас в РФ работают 677 автомобильных газокомпрессорных станций (АГНКС), до конца года планируется ввести в строй еще порядка 60. Представитель «Газпром газомоторное топливо» сообщил «Ведомостям», что сейчас компании принадлежит 323 газозаправочных объекта в России, до конца года компания планирует увеличить их число на 30 единиц, в ближайшие три года – открыть 149 новых АГНКС. «По итогам 2021 г. в рамках маркетинговых программ с бензина на метан было переоборудовано 17 000 единиц автотранспорта», – сообщил собеседник. По оценкам компании, по итогам 2022 г. в России на газ будет переведено более 30 000 автомобилей.
Реализацией газомоторного топлива также занимается «Роснефть». На сегодняшний день ее сеть газовых станций и модулей при АЗС состоит из 16 объектов в Воронежской, Саратовской и Ульяновской областях, Ставропольском крае, Ингушетии и Удмуртии, сообщала компания. В рамках реализации программы развития газозаправочной инфраструктуры «Роснефть» к 2028 г. планирует запустить до 200 газозаправочных объектов. Также у компании есть специальная программа Ecopolis для юрлиц по переоборудованию автомобилей под использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива.
Для обеспечения устойчивого развития рынка, по мнению Зинина, необходимо выйти на показатель прироста не менее 100 000 метановых автомобилей ежегодно, но сейчас темпы перехода на метан в 3-4 раза ниже. Он добавил, что не менее важным является «упрощение процедуры регистрации переоборудования». «Пока органы власти с этой задачей не справились», – считает он.
С этим согласен Бургазлиев. По его словам, тормозят развитие транспорта на газе сложные бюрократические процедуры оформления и получения субсидии и отсутствие единый цифровой информационной системы, концентрирующей всю информацию по метановым автомобилям – от данных по их количеству и интенсивности использования до экономии, которую может принести переоборудования для владельца. Цена бензиновой АЗС, по его словам, в среднем, составляет порядка 25-35 млн руб., а АГНКС – 80-220 млн руб.
При этом Зинин напомнил, что с 2022 г. подпрограмма развития рынка ГМТ распространяется на все субъекты РФ, что должно способствовать увеличению реализации метана в качестве моторного топлива до не менее 10 млрд куб. м к 2035 г.