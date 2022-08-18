Кто выиграет от роста субсидий на переоборудование машин с бензина на газ

По данным НГМА, сейчас в РФ работают 677 автомобильных газокомпрессорных станций (АГНКС), до конца года планируется ввести в строй еще порядка 60. Представитель «Газпром газомоторное топливо» сообщил «Ведомостям», что сейчас компании принадлежит 323 газозаправочных объекта в России, до конца года компания планирует увеличить их число на 30 единиц, в ближайшие три года – открыть 149 новых АГНКС. «По итогам 2021 г. в рамках маркетинговых программ с бензина на метан было переоборудовано 17 000 единиц автотранспорта», – сообщил собеседник. По оценкам компании, по итогам 2022 г. в России на газ будет переведено более 30 000 автомобилей.