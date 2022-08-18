Верховный суд отказался отменить штраф Booking.com на 1,3 млрд рублей

Верховный суд отказался отменить штраф Booking.com на 1,3 млрд рублейЕго ранее наложила ФАС за навязывание ценовой политики гостиницам
Верховный суд РФ отказался удовлетворить жалобу компании «Букинг.ком Б.В.», которая требовала отменить оборотный штраф на 1,3 млрд руб., наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за злоупотребление доминирующим положением, следует из его определения. Он признал решения нижестоящих инстанций обоснованными. В связи с этим суд не счел необходимым рассматривать это дело на заседании Коллегии по экономическим спорам.
ФАС признала Booking.com виновной в нарушении антимонопольного законодательства еще в августе 2021 г. Служба по результатам проверок пришла к выводу, что компания, имея долю на рынке выше 80%, навязывала отелям ценовую политику, запрещая им продавать номера по цене ниже опубликованной на сайте платформы. С тех пор агрегатор безуспешно пытался отменить штраф в арбитражных судах. Он ссылался на обоснованность своих действий – чтобы гостиницы не могли указывать на сервисе более высокие цены. Это бы мотивировало постояльцев бронировать номера напрямую у объекта.
Отельеры, в свою очередь, жаловались, что монополия Booking.com привела к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку она включала в себя еще и плату, которую отель обязан выплатить агрегатору.
С 5 марта Booking.com приостановил работу в России и Белоруссии на фоне специальной военной операции на Украине, до этого аналогичное решение принял сервис бронирования жилья Airbnb.
Инициатором обращения в ФАС выступила общественная организация «Опора России». Ее вице-президент Алексей Кожевников считает данный судебный прецедент очень важным, он дает сигнал всем цифровым платформам, что нужно учитывать мнения и интересы предпринимателей.
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