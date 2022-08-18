Верховный суд отказался отменить штраф Booking.com на 1,3 млрд рублей

ФАС признала Booking.com виновной в нарушении антимонопольного законодательства еще в августе 2021 г. Служба по результатам проверок пришла к выводу, что компания, имея долю на рынке выше 80%, навязывала отелям ценовую политику, запрещая им продавать номера по цене ниже опубликованной на сайте платформы. С тех пор агрегатор безуспешно пытался отменить штраф в арбитражных судах. Он ссылался на обоснованность своих действий – чтобы гостиницы не могли указывать на сервисе более высокие цены. Это бы мотивировало постояльцев бронировать номера напрямую у объекта.