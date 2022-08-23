«Хеликс» запускает сеть вендоматов для сдачи анализов

«Хеликс» запускает сеть вендоматов для сдачи анализовЭто будет первый такой проект в России
«Хеликс» установил в Санкт-Петербурге 30 лабоматов – вендинговых автоматов, позволяющих бесконтактно сдать анализы, сообщила заместитель гендиректора компании Дарья Горякина. По ее словам, общие затраты компании на это составили 80 млн руб. К концу 2025 г. она планирует увеличить количество таких аппаратов до 3000, они должны появиться во всех крупных российских городах. В этом случае инвестиции в проект, по словам Горякиной, будут на уровне 5 млрд руб. Окупить их «Хеликс» намерен в течение трех лет.
Через лабоматы можно сдать 1900 анализов на основе образцов мочи, кала и слюны, в том числе тест на антитела к коронавирусу, говорит гендиректор «Хеликса» Юрий Андрейчук. Для сдачи крови все равно надо будет посетить процедурный кабинет. Сданные через вендинговые автоматы образцы доставляются курьерами в лабораторию каждые два часа. За счет этого срок получения результатов будет снижен вдвое, обещает представитель компании.