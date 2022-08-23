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«Хеликс» запускает сеть вендоматов для сдачи анализов

Это будет первый такой проект в России
Анна Киселева Мария Глухова
Лабораторная служба «Хеликс» инвестирует 5 млрд руб. в создание сети вендоматов для сдачи анализов / Сергей Коньков / ТАСС

«Хеликс» установил в Санкт-Петербурге 30 лабоматов – вендинговых автоматов, позволяющих бесконтактно сдать анализы, сообщила заместитель гендиректора компании Дарья Горякина. По ее словам, общие затраты компании на это составили 80 млн руб. К концу 2025 г. она планирует увеличить количество таких аппаратов до 3000, они должны появиться во всех крупных российских городах. В этом случае инвестиции в проект, по словам Горякиной, будут на уровне 5 млрд руб. Окупить их «Хеликс» намерен в течение трех лет.

Через лабоматы можно сдать 1900 анализов на основе образцов мочи, кала и слюны, в том числе тест на антитела к коронавирусу, говорит гендиректор «Хеликса» Юрий Андрейчук. Для сдачи крови все равно надо будет посетить процедурный кабинет. Сданные через вендинговые автоматы образцы доставляются курьерами в лабораторию каждые два часа. За счет этого срок получения результатов будет снижен вдвое, обещает представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных