«Хеликс» запускает сеть вендоматов для сдачи анализов

«Хеликс» установил в Санкт-Петербурге 30 лабоматов – вендинговых автоматов, позволяющих бесконтактно сдать анализы, сообщила заместитель гендиректора компании Дарья Горякина. По ее словам, общие затраты компании на это составили 80 млн руб. К концу 2025 г. она планирует увеличить количество таких аппаратов до 3000, они должны появиться во всех крупных российских городах. В этом случае инвестиции в проект, по словам Горякиной, будут на уровне 5 млрд руб. Окупить их «Хеликс» намерен в течение трех лет.