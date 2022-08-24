Авиакомпании получат еще 2,5 млрд рублей на возврат билетов

Авиакомпании получат еще 2,5 млрд рублей на возврат билетовЭто поможет перевозчикам сократить кассовые разрывы
Росавиация определила 19 авиакомпаний-получателей 2,5 млрд руб. субсидий в связи с возвратом билетов за отмененные рейсы, сообщила 24 августа пресс-служба авиарегулятора. «Аэрофлот» и «Победа» получат почти 1,5 млрд руб. из этих денег.
Субсидии авиакомпаниям перечислят из федерального бюджета, следует из данных Росавиации. Nordwind получит 316 млн руб., «Уральские авиалинии» — 302,8 млн, S7 — 128 млн, Smartavia — 103 млн, «Ютэйр» — 55,8 млн, Red Wings - 29,8 млн. При этом «Аэрофлот» получит 1,4 млрд руб., а входящая с ним в одну группу «Победа» — 1,7 млн руб.
Как сообщает Росавиация, выплаты начнутся в конце августа — начале сентября текущего года, после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с ведомством. «Ведомости» направили запрос в Росавиацию, а также крупнейшим российским авиаперевозчикам.
Источник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний отметил, что данная мера поддержки является «очень хорошей для отрасли». Субсидия, по сути, становится чистой прибылью авиакомпании, так как перевозчики оставляют себе почти всю выручку за проданные билеты в закрытые аэропорты и при этом не несут никаких расходов, объясняет он. Выплаты проходят в несколько этапов только потому, что и рейсы отменялись поэтапно, плюс не все пассажиры сразу обращаются за возвратом денег, даже если рейсы давно отменены, поясняет источник.
Авиакомпании получают средства за возврат билетов уже во второй раз. В начале июня Росавиация определила 20 российских перевозчиков, которым было направлено 16,9 млрд руб. Тогда группа «Аэрофлот» получила 12,5 млрд руб., из которых 11,5 млрд руб. досталось «Аэрофлоту», а 980 млн — «Победе».
При этом авиакомпании смогут еще раз подать заявку на такую субсидию осенью 2022 г., следует из постановления правительства, в котором прописан алгоритм получения господдержки. Господдержка по этому направлению распространяется как на внутренние, так и на международные рейсы. Такая мера позволит вернуть авиакомпаниям провозную плату по не менее чем 1 млн билетов. Но субсидия покрывает не всю стоимость авиабилетов — из окончательной цены вычитается 643 руб., уточняется в проекте постановления.
Российским авиаперевозчикам пришлось отменить ряд международных рейсов после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 г. Тогда США, Великобритания, Канада и страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для отечественных авиакомпаний, а Россия ввела зеркальные меры.
Часть внутренних перевозок оказалась невозможной в связи с закрытием 11 аэропортов в южных городах — Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Текущие ограничения действуют до 29 августа. Минтранс ожидает, что авиакомпании потеряют из-за этого около 19 млн пассажиров в этом году («Ведомости» писали об этом 24 июля).
К началу августа российские эксплуатанты уже получили поддержку от государства на общую сумму порядка 54 млрд руб. Из них 35,8 млрд пришлось на субсидии за перевозку пассажиров внутри страны, 1,3 млрд выделили закрытым аэропортам юга, 2,9 млрд — грузовым авиакомпаниям. Общий же бюджет поддержки авиаотрасли в 2022 г., по данным Росавиации, составит более 125,5 млрд руб.
Эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов объясняет, что изначальной целью этой субсидии являлось сокращение кассового разрыва, поскольку многие авиакомпании находились «в шоковом состоянии». «Субсидируется большая часть стоимость авиабилета, за вычетом НДС и трудовых издержек», — добавляет Борисов. Авиакомпании, по словам эксперта, получают деньги напрямую и направляют их на текущие нужды.