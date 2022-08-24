Авиакомпании получат еще 2,5 млрд рублей на возврат билетов

Источник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний отметил, что данная мера поддержки является «очень хорошей для отрасли». Субсидия, по сути, становится чистой прибылью авиакомпании, так как перевозчики оставляют себе почти всю выручку за проданные билеты в закрытые аэропорты и при этом не несут никаких расходов, объясняет он. Выплаты проходят в несколько этапов только потому, что и рейсы отменялись поэтапно, плюс не все пассажиры сразу обращаются за возвратом денег, даже если рейсы давно отменены, поясняет источник.