Маркировку пива могут отложить на 2025 год

Маркировку пива могут отложить на 2025 годАналитический центр при правительстве поддержал позицию бизнеса по этому вопросу
Аналитический центр (АЦ) при правительстве России поддерживает продление эксперимента по маркировке пива, следует из его письма в Минпромторг. «Ведомости» ознакомились с его текстом. Подлинность письма подтвердили два источника в рабочей группе при правительственной комиссии от делового сообщества по «регуляторной гильотине» (РГДС). Сам эксперимент начался с 1 апреля 2021 г., он должен закончиться 31 августа этого года. Согласно проекту постановления кабмина (был опубликован на портале regulation.gov.ru 12 августа) после этого маркировка пива станет обязательной в три этапа: с 1 апреля 2023 г. – на продукцию в кегах, с 1 октября 2023 г. – в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 г. – в алюминиевых банках.
Письмо АЦ стало ответом Минпромторгу, представители которого пытались оспорить легитимность голосования РГДС по вопросу маркировки пива (оно прошло 19 августа). Рабочая группа рассматривала перечень обязательных требований по поручению президента России, которое он дал после обращения бизнес-омбудсмена Бориса Титова, рассказывает ее ответственный секретарь и и. о. президента компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По его словам, задача РГДС – определить, какие из этих требований к бизнесу, вступающих в силу после 31 августа 2022 г., стоит отменить, чтобы не навредить предпринимателям в условиях санкций, а какие можно оставить в текущих сроках. По его словам, большинство членов высказалось за отмену обязательных требований по маркировке пива (девять голосов из 13), а некоторые (четыре участника) высказались за их перенос.