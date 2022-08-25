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Маркировку пива могут отложить на 2025 год

Аналитический центр при правительстве поддержал позицию бизнеса по этому вопросу
Маргарита Соболь
В постановлении правительства, подписанном Михаилом Мишустиным 17 января 2022 г. , есть и обязательные требования к отрасли, и сроки введения маркировки / GettyImages

Аналитический центр (АЦ) при правительстве России поддерживает продление эксперимента по маркировке пива, следует из его письма в Минпромторг. «Ведомости» ознакомились с его текстом. Подлинность письма подтвердили два источника в рабочей группе при правительственной комиссии от делового сообщества по «регуляторной гильотине» (РГДС). Сам эксперимент начался с 1 апреля 2021 г., он должен закончиться 31 августа этого года. Согласно проекту постановления кабмина (был опубликован на портале regulation.gov.ru 12 августа) после этого маркировка пива станет обязательной в три этапа: с 1 апреля 2023 г. – на продукцию в кегах, с 1 октября 2023 г. – в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 г. – в алюминиевых банках.

Письмо АЦ стало ответом Минпромторгу, представители которого пытались оспорить легитимность голосования РГДС по вопросу маркировки пива (оно прошло 19 августа). Рабочая группа рассматривала перечень обязательных требований по поручению президента России, которое он дал после обращения бизнес-омбудсмена Бориса Титова, рассказывает ее ответственный секретарь и и. о. президента компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По его словам, задача РГДС – определить, какие из этих требований к бизнесу, вступающих в силу после 31 августа 2022 г., стоит отменить, чтобы не навредить предпринимателям в условиях санкций, а какие можно оставить в текущих сроках. По его словам, большинство членов высказалось за отмену обязательных требований по маркировке пива (девять голосов из 13), а некоторые (четыре участника) высказались за их перенос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных