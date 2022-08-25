Маркировку пива могут отложить на 2025 год

Аналитический центр (АЦ) при правительстве России поддерживает продление эксперимента по маркировке пива, следует из его письма в Минпромторг. «Ведомости» ознакомились с его текстом. Подлинность письма подтвердили два источника в рабочей группе при правительственной комиссии от делового сообщества по «регуляторной гильотине» (РГДС). Сам эксперимент начался с 1 апреля 2021 г., он должен закончиться 31 августа этого года. Согласно проекту постановления кабмина (был опубликован на портале regulation.gov.ru 12 августа) после этого маркировка пива станет обязательной в три этапа: с 1 апреля 2023 г. – на продукцию в кегах, с 1 октября 2023 г. – в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 г. – в алюминиевых банках.