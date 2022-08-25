«Роснефть» завершила строительство газопровода Сузун - Ванкор для «Восток Ойла»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявил, что результаты геологоразведки на проекте позволяют планировать высокие уровни добычи нефти с поэтапным выходом на объем до 115 млн т нефти в 2033 г. Согласно дорожной карте по развитию Северного морского пути до 2035 г., объем перевозки грузов с «Восток Ойла» в 2024 г. составит 30 млн т, а в 2030 г. должен вырасти до 100 млн т с сохранением объемов до 2035 г. («Ведомости» писали об этом 5 августа).