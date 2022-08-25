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«Роснефть» завершила строительство газопровода Сузун - Ванкор для «Восток Ойла»

На месторождениях проекта предусматривается полная утилизация ПНГ
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» 25 августа сообщила о завершении строительства газопровода Сузун - Ванкор мощностью перекачки 2,2 млрд куб. м в год в рамках проекта «Восток Ойл». Компания начала комплексные испытания объектов газотранспортной системы Сузунского месторождения.

Протяженность газопровода составляет около 80 км, сообщила компания. По нему попутный нефтяной газ с Сузунского месторождения будет подаваться на центральный пункт сбора Ванкорского месторождения, где газ подготовят к дальнейшей поставке в единую газотранспортную систему России. Извлекаемые запасы Сузунского месторождения оцениваются в 39 млрд куб. м газа. «Газ обоих месторождений направляется в единую газотранспортную систему страны для доставки потребителям. При этом достигается синергетический эффект благодаря использованию действующей мощной инфраструктуры Ванкора», – отметили в компании.

С месторождений Ванкорского кластера в единую систему поставили почти 43 млрд куб. м товарного газа.

Газопровод был построен наземным способом, следует из сообщения «Роснефти».

«Восток Ойл» – крупнейший проект по добыче углеводородов с ресурсной базой более 6 млрд т малосернистой нефти на севере Красноярского края. «Роснефть» начала реализацию проекта в 2020 г. В «Восток Ойл» входят месторождения Ванкорского кластера, Пайяхской группы, Западно-Иркинского участка и Восточно-Таймырской группы.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов пояснил, что строительство нового газопровода на Сузунском месторождении – это важный этап в достижении заявленной цели компании «Роснефть» – обеспечить проекту «Восток Ойл» низкий углеродный след. «На проекте предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, и это выгодно отличает его от других новых крупных нефтяных проектов в мире, – отметил Фролов. – На Ванкорском месторождении создана одна из самых разветвленных и современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа. Все это позволяет практически со 100%-ным показателем рационально использовать попутный нефтяной газ».

«Строительство газопроводов на 100% может обеспечиваться внутренним производством как с точки зрения трубной продукции, так и с точки зрения газоперекачивающих агрегатов и менее значимых элементов газопровода», – пояснил эксперт. Он добавил, что российская нефтегазовая отрасль готовилась к введению санкций последние 15 лет, поэтому развивала собственные производства, чтобы максимально заместить иностранные материалы.

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявил, что результаты геологоразведки на проекте позволяют планировать высокие уровни добычи нефти с поэтапным выходом на объем до 115 млн т нефти в 2033 г. Согласно дорожной карте по развитию Северного морского пути до 2035 г., объем перевозки грузов с «Восток Ойла» в 2024 г. составит 30 млн т, а в 2030 г. должен вырасти до 100 млн т с сохранением объемов до 2035 г. («Ведомости» писали об этом 5 августа).

25 июля на Пайяхском нефтяном месторождении, которое входит в «Восток Ойл», начали бурить первую эксплуатационную скважину. Планируется, что первая нефть поступит с Пайяхского месторождения в 2024 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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