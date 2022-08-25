«Роснефть» завершила строительство газопровода Сузун - Ванкор для «Восток Ойла»На месторождениях проекта предусматривается полная утилизация ПНГ
«Роснефть» 25 августа сообщила о завершении строительства газопровода Сузун - Ванкор мощностью перекачки 2,2 млрд куб. м в год в рамках проекта «Восток Ойл». Компания начала комплексные испытания объектов газотранспортной системы Сузунского месторождения.
Протяженность газопровода составляет около 80 км, сообщила компания. По нему попутный нефтяной газ с Сузунского месторождения будет подаваться на центральный пункт сбора Ванкорского месторождения, где газ подготовят к дальнейшей поставке в единую газотранспортную систему России. Извлекаемые запасы Сузунского месторождения оцениваются в 39 млрд куб. м газа. «Газ обоих месторождений направляется в единую газотранспортную систему страны для доставки потребителям. При этом достигается синергетический эффект благодаря использованию действующей мощной инфраструктуры Ванкора», – отметили в компании.
С месторождений Ванкорского кластера в единую систему поставили почти 43 млрд куб. м товарного газа.
Газопровод был построен наземным способом, следует из сообщения «Роснефти».
«Восток Ойл» – крупнейший проект по добыче углеводородов с ресурсной базой более 6 млрд т малосернистой нефти на севере Красноярского края. «Роснефть» начала реализацию проекта в 2020 г. В «Восток Ойл» входят месторождения Ванкорского кластера, Пайяхской группы, Западно-Иркинского участка и Восточно-Таймырской группы.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов пояснил, что строительство нового газопровода на Сузунском месторождении – это важный этап в достижении заявленной цели компании «Роснефть» – обеспечить проекту «Восток Ойл» низкий углеродный след. «На проекте предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, и это выгодно отличает его от других новых крупных нефтяных проектов в мире, – отметил Фролов. – На Ванкорском месторождении создана одна из самых разветвленных и современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа. Все это позволяет практически со 100%-ным показателем рационально использовать попутный нефтяной газ».
«Строительство газопроводов на 100% может обеспечиваться внутренним производством как с точки зрения трубной продукции, так и с точки зрения газоперекачивающих агрегатов и менее значимых элементов газопровода», – пояснил эксперт. Он добавил, что российская нефтегазовая отрасль готовилась к введению санкций последние 15 лет, поэтому развивала собственные производства, чтобы максимально заместить иностранные материалы.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявил, что результаты геологоразведки на проекте позволяют планировать высокие уровни добычи нефти с поэтапным выходом на объем до 115 млн т нефти в 2033 г. Согласно дорожной карте по развитию Северного морского пути до 2035 г., объем перевозки грузов с «Восток Ойла» в 2024 г. составит 30 млн т, а в 2030 г. должен вырасти до 100 млн т с сохранением объемов до 2035 г. («Ведомости» писали об этом 5 августа).
25 июля на Пайяхском нефтяном месторождении, которое входит в «Восток Ойл», начали бурить первую эксплуатационную скважину. Планируется, что первая нефть поступит с Пайяхского месторождения в 2024 г.