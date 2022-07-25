Нефть таймырского периода: на Пайяхском месторождении пробурили первую эксплуатационную скважину

Трое мужчин в синих спецовках и белых касках с логотипом «Роснефти» синхронно бросают монетки в забой скважины. Они отходят в сторону, и долото погружается в землю. Буровики «Восток Ойла» начинают бурить первую скважину на Пайяхском нефтяном месторождении – уже эксплуатационную. До конца года таких скважин на Пайяхе будет уже порядка 80. А всего на проекте – около 20 000. Постепенно они будут обвязаны трубопроводами, по которым нефть будет поступать на товарные рынки. Бросать монетки на старте бурения – это традиция, как бить бутылку игристого о борт нового корабля. Профессиональное суеверие или что-то вроде символического НДПИ: чтобы работы были безаварийными, а скважина – продуктивной.