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Нефть таймырского периода: на Пайяхском месторождении пробурили первую эксплуатационную скважину

Сырье получит собственное имя и начнет поступать на товарные рынки с 2024 года
Матвей Катков
Пресс-служба «Роснефти»

Трое мужчин в синих спецовках и белых касках с логотипом «Роснефти» синхронно бросают монетки в забой скважины. Они отходят в сторону, и долото погружается в землю. Буровики «Восток Ойла» начинают бурить первую скважину на Пайяхском нефтяном месторождении – уже эксплуатационную. До конца года таких скважин на Пайяхе будет уже порядка 80. А всего на проекте – около 20 000. Постепенно они будут обвязаны трубопроводами, по которым нефть будет поступать на товарные рынки. Бросать монетки на старте бурения – это традиция, как бить бутылку игристого о борт нового корабля. Профессиональное суеверие или что-то вроде символического НДПИ: чтобы работы были безаварийными, а скважина – продуктивной.

Еще пару лет назад на месте, где сегодня стоит яркая желто-оранжевая буровая «Роснефти», не было ничего. Месторождение открыли еще в начале 1990-х, тогда же попытались и разработать, но не хватило ни финансирования, ни умения. По этой же причине Пайяха оставалась нетронутой и в нулевые, и в десятые: слишком уж труднодоступное место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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