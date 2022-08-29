Госзакупки дорогих лекарств выросли втрое

Госзакупки дорогих лекарств выросли втроеЭто связано с ростом числа долгосрочных соглашений
В первом полугодии 2022 г. в России по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) были заключены контракты в общей сложности на 98,4 млрд руб., говорится в совместном исследовании аналитической компании Headway и издания «Фармацевтический вестник». Там сказано, что это втрое больше, чем было в аналогичный период прошлого года. При этом общий бюджет программы почти не изменился: в 2021 г. он составлял 63,16 млрд руб. А в этом году на программу предусмотрено 66,9 млрд руб., контракты уже заключены на всю сумму, сообщил представитель Минздрава. Рост общей суммы госконтрактов связан с увеличением числа долгосрочных соглашений, сказано в исследовании. С начала 2022 г. по 5 августа доля двух- и трехлетних договоров по этой программе составила 32%. На конец прошлого года она была на уровне 26%.
Количество многолетних контрактов на поставки лекарств в 2023 г., судя по исследованию, уже превышает показатели текущего года. Если в 2022 г. заключено 22 двух- и трехлетних контракта, то на 2023 г. их уже 32. Почти вдвое выросло и число международных непатентованных наименований по этой программе – теперь их 17. Удвоилось и количество поставщиков по многолетним контрактам: в 2023 г. дорогостоящими лекарствами пациентов будут обеспечивать восемь российских компаний. Это «Фармимэкс» (4,3 млрд руб.), «Р-фарм» (3,5 млрд руб.), «Биокад» (3,5 млрд руб.), «Фармстандарт» (2,7 млрд руб.), «Примафарм» (1,6 млрд руб.), «Ирвин» (0,6 млрд руб.), ЦВ «Протек» (0,4 млрд руб.), «Биопрепарат» (0,2 млрд руб.).