Госзакупки дорогих лекарств выросли втрое

В первом полугодии 2022 г. в России по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) были заключены контракты в общей сложности на 98,4 млрд руб., говорится в совместном исследовании аналитической компании Headway и издания «Фармацевтический вестник». Там сказано, что это втрое больше, чем было в аналогичный период прошлого года. При этом общий бюджет программы почти не изменился: в 2021 г. он составлял 63,16 млрд руб. А в этом году на программу предусмотрено 66,9 млрд руб., контракты уже заключены на всю сумму, сообщил представитель Минздрава. Рост общей суммы госконтрактов связан с увеличением числа долгосрочных соглашений, сказано в исследовании. С начала 2022 г. по 5 августа доля двух- и трехлетних договоров по этой программе составила 32%. На конец прошлого года она была на уровне 26%.