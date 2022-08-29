Казанская группа «Руал» может построить крупный жилой комплекс в новой Москве

Владелец «Инвест-прогресса», по данным «СПАРК-Интерфакса», депутат совета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Руслан Баязитов. На сайте информационной системы «Избиратель – депутат» сказано, что он курирует вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. У Баязитова есть и девелоперский бизнес. Ему принадлежит 70% группы «Руал» (еще 30% – у депутата Государственного совета Республики Татарстан Альберта Хабибуллина). Эта компания с 2005 г. занимается возведением жилья, объектов коммерческой недвижимости и производственных зданий. Среди ее проектов жилой комплекс на 38 000 кв. м на ул. Ершова в Казани, торговые центры Leroy Merlin (в Казани, Тюмени, Екатеринбурге и Хабаровске), комплекс глубокой переработки тяжелых остатков в Нижнекамске.