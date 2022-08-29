Казанская группа «Руал» может построить крупный жилой комплекс в новой Москве

Казанская группа «Руал» может построить крупный жилой комплекс в новой МосквеРегиональные девелоперы активно выходят на столичный рынок из-за более высокого спроса на квартиры
ООО «Инвест-прогресс» 25 августа получило градостроительный план земельного участка площадью 3,9 га на ул. Александры Монаховой в Коммунарке в новой Москве. Об этом сказано на сайте Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы. На этой территории можно будет построить жилой комплекс примерно на 200 000 кв. м, знают два консультанта, работавшие с этой площадкой.
Владелец «Инвест-прогресса», по данным «СПАРК-Интерфакса», депутат совета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Руслан Баязитов. На сайте информационной системы «Избиратель – депутат» сказано, что он курирует вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. У Баязитова есть и девелоперский бизнес. Ему принадлежит 70% группы «Руал» (еще 30% – у депутата Государственного совета Республики Татарстан Альберта Хабибуллина). Эта компания с 2005 г. занимается возведением жилья, объектов коммерческой недвижимости и производственных зданий. Среди ее проектов жилой комплекс на 38 000 кв. м на ул. Ершова в Казани, торговые центры Leroy Merlin (в Казани, Тюмени, Екатеринбурге и Хабаровске), комплекс глубокой переработки тяжелых остатков в Нижнекамске.