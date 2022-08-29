Евросоюз инвестирует 300 млрд евро в «зеленую» энергетику

Еврокомиссия объявила о переходе на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) еще в декабре 2019 г. Тогда была принята так называемая европейская «зеленая сделка» (European Green Deal), согласно которой страны ЕС должны стать углеродно нейтральными к 2050 г. Для этого планировалось не только сокращать выбросы CO2, но и с 2026 г. ввести трансграничный сбор с импорта. Около 50 стран заявили об отказе к 2040 г. от угля, который считается грязным топливом из-за высокой эмиссии CO2 («Ведомости» писали об этом 1 февраля).