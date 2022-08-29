Евросоюз инвестирует 300 млрд евро в «зеленую» энергетику

Евросоюз инвестирует 300 млрд евро в «зеленую» энергетикуПри этом вместе с ростом мощностей ВИЭ увеличивается и доля «грязной» угольной генерации
Европейский союз (ЕС) инвестирует 300 млрд евро в переход к «зеленой» энергетике и отказ от российского топлива, заявила 29 августа глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на XVII Международном стратегическом форуме в городе Блед в Словении.
«Сейчас ЕС в рамках инициативы REPowerEU (европейский план по уходу от зависимости от российских энергоресурсов. – “Ведомости” ) выделит 300 млрд евро инвестиций, чтобы осуществить зеленый переход и завершить эру русского ископаемого топлива в Европе», — заявила фон дер Ляйен (цитата по ТАСС). По ее словам, это необходимо, чтобы исключить возможности «энергетического шантажа» со стороны России и полностью отказаться от ископаемого топлива из РФ.
Глава ЕК добавила, что треть всех редкоземельных элементов, которые необходимы для «зеленой» энергетики, добываются в Китае, и Евросоюз не должен оказаться зависим от КНР.
Также фон дер Ляйен отметила, что ведомство на фоне взлета цен на газ разрабатывает план экстренной реформы рынка электроэнергии в ЕС. «Нам нужна новая рыночная модель для электричества, которая будет работать и вернет баланс европейской экономике», — подчеркнула фон дер Ляйен.
Заявление главы ЕК прозвучало на фоне нового витка цен на газ в Европе. 19 августа «Газпром» сообщил, что остановит поставки газа по «Северному потоку-1» с 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Если технические неисправности не обнаружат, прокачка топлива возобновится 2 сентября в объеме 33 млн куб. м в сутки.
После этого заявления цены на сентябрьские фьючерсы на бирже ICE начали расти и к 26 августа достигли $3500 за 1000 куб. м. 29 августа биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $2900 за 1000 куб. м после заявления вице-премьера ФРГ Роберта Хабека о том, что подземные хранилища газа (ПХГ) заполняются быстрее плана, несмотря на ограничение поставок из России.
Еврокомиссия объявила о переходе на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) еще в декабре 2019 г. Тогда была принята так называемая европейская «зеленая сделка» (European Green Deal), согласно которой страны ЕС должны стать углеродно нейтральными к 2050 г. Для этого планировалось не только сокращать выбросы CO2, но и с 2026 г. ввести трансграничный сбор с импорта. Около 50 стран заявили об отказе к 2040 г. от угля, который считается грязным топливом из-за высокой эмиссии CO2 («Ведомости» писали об этом 1 февраля).
Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивало инвестиции для достижения цели «зеленой сделки» в $2,7 трлн со стороны частных компаний и $1,2 млрд за счет госфинансирования. При этом в своем майском прогнозе МЭА указывало ожидаемый рекордный объем вводов ВИЭ в мире — на уровне 320 ГВт энергомощностей. Прежний прогноз по вводам был повышен для ЕС на 3%, Китая — на 16%, Латинской Америки — 17% («Ведомости» писали об этом 11 мая).
В конце июля страны — члены ЕС договорились с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. сократить спрос на газ на 15% по сравнению со средним уровнем потребления за последние пять лет. Соответствующее постановление Совет ЕС подписал 5 августа. В рамках этого плана члены Евросоюза будут добровольно сокращать потребление газа и сами выберут меры по достижению этой цели. Однако в случае объявления «союзного предупреждения» об угрозе энергетической безопасности сокращение потребление станет обязательным.
По словам эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, текущий энергокризис привел к всплеску угольной генерации, которая выросла на 14% за семь месяцев 2022 г. в годовом выражении, до 247 ТВт\ч. При этом доля угля в структуре генерации увеличилась только до 16% (в январе-июле 2021 г. — 14%), добавил Родионов. По его оценке, потенциал угля остается ограниченным из-за вывода этих генерирующих мощностей.
Нынешний энергокризис приведет к расширению географии использования возобновляемых источников энергии и количества используемых источников и способов их хранения, указывает эксперт. По его мнению, страны ЕС начнут использовать не только ветровые и солнечные генераторы, но и водород, а для хранения энергии будут задействованы и цинк-бромные аккумуляторы, которые не требуют использования специальных охладительных систем.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что существенная часть энергоперехода со значительным снижением выбросов CO2 будет завершена к 2030 г. Но перспектива снижения выбросов до нуля к 2050 г. будет зависеть от единства позиции всех членов ЕС и от экономической стабильности объединения. Миронюк напомнил, что летом 2020 г. ВИЭ составили более 40% от общего объема выработки электро- и тепловой энергии. По мнению эксперта, ЕС не рассчитывает на долгое использование законсервированных угольных генерирующих мощностей. «Скорее это экстренная мера, призванная не допустить лавинообразного роста котировок газа», — пояснил Миронюк.
По мнению аналитиков, энергопереход увеличит зависимость ЕС от поставок редкоземельных металлов (РЗМ) из Китая, но есть способы диверсифицировать поставки. Китай контролирует, по разным оценкам, около 90% рынка редкоземельных металлов, поэтому реальная зависимость ЕС от Китая может быть больше 30%, отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Часть редкоземельных элементов добывают в Австралии, Америке, России, а США могут расконсервировать свои проекты, добавил аналитик. «Но от Китая в этом сегменте никуда не уйти, как минимум на среднесрочном горизонте», - подытожил Красноженов.
Руководитель Московского энергетического центра Б1 (ранее EY) Ольга Белоглазова добавила, что для достижения поставленных климатических целей Европе потребуется в 35 раз больше лития к 2050 г. по сравнению с текущим уровнем его потребления, а редкоземельных металлов — в 7-26 раз. По словам эксперта, к 2026 г. весь мировой рынок переработки продукции с использованием РЗМ может удвоиться по сравнению с уровнем 2021 г.