Evraz, ПФР и пять интеграторов обратились в суд с претензиями к Dell

Это уже шестой иск, поданный к ООО «Делл» с весны 2022 г. Четыре иска направили интеграторы – «Талмер», DCLogic, ITCost и «Крок инкорпорейтед». Еще один интегратор – Treolan подал два заявления, в которых просил арестовать счета Dell в России в рамках предварительных обеспечительных мер, следует из КАД. Также в упрощенном режиме рассматривается иск от управления Пенсионного фонда России (ПФР). В отличие от остальных исков, он связан не с контрактами, а с непредоставлением «в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования по форме СЗВ-М за октябрь 2021 г.», следует из документов в картотеке.