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Evraz, ПФР и пять интеграторов обратились в суд с претензиями к Dell

От ушедшей из России корпорации требуют более 1 млрд рублей
Марина Тюняева (Бочкарёва)
В конце августа американская Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии своего представительства в стране / Андрей Гордеев / Ведомости

Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz подала иск к покидающей российский рынок американской корпорации Dell, указано в картотеке арбитражных дел (КАД). Иск на 15,6 млн руб. подан к российской «дочке» Dell ООО «Делл» в Арбитражный суд Москвы.

Это уже шестой иск, поданный к ООО «Делл» с весны 2022 г. Четыре иска направили интеграторы – «Талмер», DCLogic, ITCost и «Крок инкорпорейтед». Еще один интегратор – Treolan подал два заявления, в которых просил арестовать счета Dell в России в рамках предварительных обеспечительных мер, следует из КАД. Также в упрощенном режиме рассматривается иск от управления Пенсионного фонда России (ПФР). В отличие от остальных исков, он связан не с контрактами, а с непредоставлением «в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования по форме СЗВ-М за октябрь 2021 г.», следует из документов в картотеке.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных