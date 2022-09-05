Восточный экономический форум: цифры и факты

Восточный экономический форум: цифры и фактыКак проходило мероприятие с 2015 года
Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу президента России Владимира Путина.
Это стало традицией, а «столицей» ВЭФ был назначен Приморский край, куда приезжали и приезжают российские и зарубежные гости.
Паузу в проведении форума взяли только в 2020 г., когда все подобные крупные мероприятия отменялись или переносились из-за пандемии коронавируса.
Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.
39 стран
принимали участие в ВЭФ в разные годы
Президент РФ приезжает на мероприятие каждый год. В этому году Путин тоже приедет на ВЭФ: он проведет президиум Госсовета по развитию туризма и примет участие в пленарном заседании форума. На этом мероприятии глава государства затронет вопросы развития российского Дальнего Востока и международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Вряд ли президент будет говорить о развитии этого региона без привязки к мировым процессам. Как считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сейчас начинается «большой мировой шторм», который во многом обусловлен объективными причинами. Вместе с Путиным в пленарной сессии ВЭФ примут участие премьер-министры Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы.