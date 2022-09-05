Восточный экономический форум: цифры и факты

Вряд ли президент будет говорить о развитии этого региона без привязки к мировым процессам. Как считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сейчас начинается «большой мировой шторм», который во многом обусловлен объективными причинами. Вместе с Путиным в пленарной сессии ВЭФ примут участие премьер-министры Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы.