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Бизнес

Восточный экономический форум: цифры и факты

Как проходило мероприятие с 2015 года
Ведомости
Сергей Савостьянов / ТАСС

Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу президента России Владимира Путина.

Это стало традицией, а «столицей» ВЭФ был назначен Приморский край, куда приезжали и приезжают российские и зарубежные гости.

Паузу в проведении форума взяли только в 2020 г., когда все подобные крупные мероприятия отменялись или переносились из-за пандемии коронавируса.

Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.

39 стран

принимали участие в ВЭФ в разные годы

Президент РФ приезжает на мероприятие каждый год. В этому году Путин тоже приедет на ВЭФ: он проведет президиум Госсовета по развитию туризма и примет участие в пленарном заседании форума. На этом мероприятии глава государства затронет вопросы развития российского Дальнего Востока и международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вряд ли президент будет говорить о развитии этого региона без привязки к мировым процессам. Как считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сейчас начинается «большой мировой шторм», который во многом обусловлен объективными причинами. Вместе с Путиным в пленарной сессии ВЭФ примут участие премьер-министры Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы.

В 2015-2019 гг. и 2021 г. на ВЭФ были подписаны соглашения на общую сумму 15,7 трлн руб., писал ТАСС. Рекордным стал 2021 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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