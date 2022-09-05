Крупнейшие ритейлеры в первом полугодии 2022 года увеличили выручку до 3,75 трлн рублей

Крупнейшие ритейлеры в первом полугодии 2022 года увеличили выручку до 3,75 трлн рублейЭтому способствовал в том числе весенний ажиотажный спрос
Крупнейшие российские продуктовые сети в первом полугодии 2022 г. увеличили совокупную выручку на 26,5% до 3,75 трлн руб. (без учета НДС), следует из отчета аналитической компании Infoline.
Лидером рейтинга в сегменте сетей товаров повседневного спроса (FMCG) остается X5 Group (1,35 трлн руб., +18,8%). В топ-3 также находятся «Магнит» (1,11 трлн руб., +39%) и входящие в Mercury Retail Group «Бристоль» и «Красное&Белое». Последние увеличили выручку соответственно на 33,8% до 106,8 млрд руб. и на 31,5% до 327,2 млрд руб. Согласно отчету, региональная сеть «Светофор» в первом полугодии смогла потеснить «Ашан», заняв пятую строчку в рейтинге. Кроме того, «Вкусвилл» занял восьмое место, обогнав сеть «Окей».
Крупнейшим ритейлерам в целом удалось сохранить достаточно высокие темпы роста, но надо помнить, что во многом это было обеспечено преимущественно инфляционной составляющей, которая достигла пика в марте и апреле, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Во время весеннего потребительского ажиотажа, когда поставщики были не в силах удовлетворить все заявки оптовых покупателей, торговые сети воспользовались правом приоритета и выбирали почти весь объём дефицитных товаров, добавляет академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики Александр Лебедев. Более того, по его словам, доля таких игроков в обороте розничной торговли продуктами питания ежегодно растет. Если в 2012 г. она составляла 24%, а в 2017 г. – 37%, то в этом году уже около 45%. Такое увеличение произошло за счёт консолидации отрасли и ухода с рынке небольших игроков. К примеру, в 2021 г. «Магнит» купил «Дикси», а «Лента» – сети Billa и «Семья» (а в этом году еще и «Утконос»). Кроме того, X5 Group стал владельцем 70% ритейлеров «Красный Яр» и «Слата», а также финской сети Prisma.
Среди ключевых трендов всего 2022 г. Бурмистров называет стремление россиян к экономии и снижение лояльности к иностранным брендам в условиях ухода их с российского рынка или сокращения операций ряда международных поставщиков. Все это привело к ускорению роста продаж собственных торговых марок сетей (СТМ), доля которых по итогам года вырастет на 1,8 п. п. до 9,5%.
Во второй половине 2022 г. Бурмистров ожидает снижения темпов роста инфляции. При этом он считает, что крупнейшие сети продолжат делать ставку на малые форматы и жесткие дискаунтеры. Гипермаркеты и супермаркеты же в условиях снижения доходов населения и сокращения трафика в торговых центрах будут испытывать сложности, резюмирует эксперт. Менеджмент «Ашана», несмотря на увеличение выручки на 4,8% в первом полугодии, прогнозирует окончание года с убытками, причем во II кв. рост «Метро кэш энд кэрри» и «Ашана» резко замедлился, отмечает Бурмистров. Он также считает, что по итогам года последнего обгонит «Вкусвилл», который в рамках омниканальной модели ускорил развитие сети дарк-сторов и по итогам II квартала стал лидером по объему онлайн-продаж продовольственных товаров.
Представители «Магнита» и «Ашана» не ответил на запрос «Ведомостей».
Представитель X5 Group заявил, что в компании не делают прогнозов на конец года. Но, по его словам, компания ускорит развитие сети жестких дискаунтеров «Чижик» – до конца года их откроется 400 вместо ранее запланированных 300, а доля СТМ в их ассортименте дорастет до 50%.
«Вкусвилл» продолжит увеличивать количество дарксторов и дарккитченов (помещения, где готовится еда на доставку), говорит представитель компании. Он также сообщил, что после ухода зарубежных брендов сеть столкнулись с трудностями в отдельных группах и категориях товаров, которые, однако, не имеют значительного влияния на долю в ассортименте. Например, импортные натуральные корма для животных, которым приходиться искать замену в России.
Сеть «Метро» видит положительную динамику продаж до конца года за счет роста в сегменте HoReCa (ресторанный и гостиничный бизнес) и сильный канал онлайн-продаж. Представитель ритейлера отмечает, что сеть пошла на снижение регулярных цен примерно на 30% более чем на 12 0000 наименований товаров. Что касается пересмотра ассортимента из-за вымывания части зарубежных брендов, то изменения произошли практически во всех категориях. Это и свежая рыба, бакалея, напитки (как алкогольные, так и безалкогольные), морепродукты, косметика, отметил представитель «Метро». По его словам, сейчас почти во всех категориях найдены замены за счет других брендов или СТМ.
Что касается непродовольственных товаров, то, по словам, Бурмистрова, сеть магазинов фиксированных цен Fix-Price и жесткие дискаунтеры («Светофор» и «Маяк») эффективно конкурировали с интернет-торговлей в этом сегменте, поскольку за счет прямого импорта они смогли обеспечить существенно более низкие цены. «Снижение располагаемых доходов населения толкает ритейлеров к изменению корзины ассортимента в стороны меньшего разнообразия и большей оборачиваемости, и жёсткие дискаунтеры в этих условиях продемонстрируют наилучшие темпы роста», – согласен Лебедев. По его словам, в непродовольственном сегменте, будут наблюдаться признаки стагнации.
Доля импорта среди товаров розничной торговли в последнее десятилетие колебалась от 44% в 2012 г., до 35% в 2017 г., а по итогам 2021 г. она застыла на отметке 39%, напоминает он. Лебедев прогнозирует, что во втором полугодии 2022 г. доля импортных товаров сократится, их разнообразие и красочность уступят более скромному дизайну. При этом, по его словам, крупные торговые сети смогли адаптироваться к изменению логистики, а сейчас успешно выстраивают новые схемы работы.
«Можно сказать, что российские ритейлеры показали чудеса адаптивности и достойно прошли испытание шоком резкого изменения условий поставок», – заключает Лебедев.