Крупнейшие ритейлеры в первом полугодии 2022 года увеличили выручку до 3,75 трлн рублей

Во время весеннего потребительского ажиотажа, когда поставщики были не в силах удовлетворить все заявки оптовых покупателей, торговые сети воспользовались правом приоритета и выбирали почти весь объём дефицитных товаров, добавляет академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики Александр Лебедев. Более того, по его словам, доля таких игроков в обороте розничной торговли продуктами питания ежегодно растет. Если в 2012 г. она составляла 24%, а в 2017 г. – 37%, то в этом году уже около 45%. Такое увеличение произошло за счёт консолидации отрасли и ухода с рынке небольших игроков. К примеру, в 2021 г. «Магнит» купил «Дикси», а «Лента» – сети Billa и «Семья» (а в этом году еще и «Утконос»). Кроме того, X5 Group стал владельцем 70% ритейлеров «Красный Яр» и «Слата», а также финской сети Prisma.