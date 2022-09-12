Западная оборонка планирует увеличить выручку на 26% к 2025 году

Западная оборонка планирует увеличить выручку на 26% к 2025 годуНа фоне конфликта на Украине и перевооружения в Европе она может вырасти за четыре года на $97 млрд
Военно-промышленные корпорации Запада собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд, подсчитали «Ведомости» по данным Defensenews.com и Tradingview.com. Прогнозы по выручке компании раскрывали в своих отчетах за II квартал.
В рэнкинг вошло 19 публичных корпораций – активных поставщиков военной продукции на Украину, у которых более половины выручки приходится именно на военный сегмент. Такой рост почти в 3,5 раза больше, чем прогнозируемое увеличение экономик развитых стран, которое МВФ оценивает в 7,5% до 2025 г.
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