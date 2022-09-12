Западная оборонка планирует увеличить выручку на 26% к 2025 году

Военно-промышленные корпорации Запада собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд, подсчитали «Ведомости» по данным Defensenews.com и Tradingview.com. Прогнозы по выручке компании раскрывали в своих отчетах за II квартал.