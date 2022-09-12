На проект самолета МС-21 дадут еще 15 млрд рублей

Согласно программе развития авиаотрасли до 2030 г., отечественные перевозчики должны получить 270 самолетов МС-21. При этом 210 таких воздушных судов купит «Аэрофлот», сообщал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с президентом Владимиром Путиным («Ведомости» писали об этом 26 августа). На ВЭФ-2022 во Владивостоке «Аэрофлот» 7 сентября подписал с ОАК контракт почти 1 трлн руб. на покупку 339 отечественных самолетов, в том числе 210 МС-21, которые будут поставлены в лизинг с 2023 по 2030 гг. Твердые заказы на МС-21 в 2018 г. делали также авиакомпании Red Wings (16 машин) и «Ираэро» (10 самолетов), а также лизинговые компании «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк лизинг» и «Ильюшин финанс».