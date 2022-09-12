На проект самолета МС-21 дадут еще 15 млрд рублей

На проект самолета МС-21 дадут еще 15 млрд рублейДеньги нужны для расширения производственных мощностей, говорят эксперты
Проект отечественного среднемагистрального самолета МС-21 получит дополнительные 15 млрд руб. на «расширение производства». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 12 сентября (стенограмма доступна на сайте кабмина).
Средства будут выделены в рамках стратегии поддержки экономики России в условиях санкционного давления, уточнил Мишустин. Правительство в целом направит на эти цели более 100 млрд руб.
Дополнительных комментариев «Ведомостям» на момент публикации в Минпромторге, а также в компании – производителе МС-21 и других российских самолетов – Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») – не предоставили.
На совещании Мишустин также сообщил, что господдержку в 25 млрд руб. получит «система организации воздушного движения». О планах выделения такую сумму в виде субсидий главному российскому провайдеру аэронавигационных услуг – ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД; подведомственна Росавиации) «Ведомости» писали 1 сентября.
На поддержку проекта МС-21 бюджетные деньги выделяются не впервые. В январе 2019 г. правительство направило 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов. Деньги должны были поступать в течение трех лет: в 2019 г. – 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 4,11 и 4,81 млрд руб. соответственно. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, занимавший в 2018 г. пост вице–премьера, курировавшего промышленность, оценивал тогда затраты на создание МС-21 в 465 млрд руб. до 2025 г.
Согласно программе развития авиаотрасли до 2030 г., отечественные перевозчики должны получить 270 самолетов МС-21. При этом 210 таких воздушных судов купит «Аэрофлот», сообщал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с президентом Владимиром Путиным («Ведомости» писали об этом 26 августа). На ВЭФ-2022 во Владивостоке «Аэрофлот» 7 сентября подписал с ОАК контракт почти 1 трлн руб. на покупку 339 отечественных самолетов, в том числе 210 МС-21, которые будут поставлены в лизинг с 2023 по 2030 гг. Твердые заказы на МС-21 в 2018 г. делали также авиакомпании Red Wings (16 машин) и «Ираэро» (10 самолетов), а также лизинговые компании «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк лизинг» и «Ильюшин финанс».
В 2022 г. российская авиаотрасль получила беспрецедентный объем господдержки из-за введенных против нее санкций со стороны недружественных стран после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Отечественным авиакомпаниям направлено 100 млрд руб. на организацию перевозок внутри страны. В июне Росавиация распределила эти средства, половину субсидий получила группа «Аэрофлот».
Перевозчики также получили 19,4 млрд руб. на возврат билетов на отмененные из-за внешних ограничений рейсы. Грузовым авиакомпаниям РФ направили 2,9 млрд руб. субсидий. Господдержку в 3,79 млрд руб. также получили и закрытые после начала СВО 11 аэропортов юга и центра России.
Государство также вкладывало средства в отдельные российские авиакомпании. «Аэрофлот» был докапитализирован на 52,5 млрд руб., после чего доля государства в авиакомпании увеличилась до 73,77%. На реструктуризацию долговых обязательств «Уральских авиалиний», «Авроры» и S7 было выделено 17 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Антироссийские санкции, введенные против РФ после начала СВО, фактически перекрыли доступ российских авиакомпаний к новой импортной технике (в том числе наиболее распространенным в их парках Boeing и Airbus), а также к сервисному обслуживанию и страхованию этих воздушных судов (ВС).
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предполагает, что выделенные 15 млрд руб. для МС-21 будут направлены на ускорение серийного производства самолетов. Он добавил, что самолеты МС-21 в условиях санкций и блокировки поставок импортной воздушной техники «очень нужны авиакомпаниям».
Эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов также связывает необходимость расширения производства лайнеров МС-21 с потребностью в увеличении производственных мощностей для этого самолета. «Если ранее этот лайнер должен был стать конкурентом Airbus, то сейчас МС-21 – вообще один из немногих доступных для российских авиакомпаний самолетов», – поясняет эксперт.
По мнению Борисова, сумма, выделенная на МС-21, «не является чрезмерной». «Более того, дополнительные вложения в МС-21 выгодны для государства, поскольку деньги вернутся в бюджет через фискальную систему уже через несколько лет», – добавляет Гусаров.