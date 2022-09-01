Госкорпорация по ОрВД может получить до 25 млрд рублей субсидий

Госкорпорация по ОрВД может получить до 25 млрд рублей субсидийЭто почти на 80% больше, чем изначально предлагал Минтранс
ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД; подведомственна Росавиации) может получить до 25 млрд руб. субсидий вместо изначально предложенных 13,9 млрд руб., рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. «В настоящее время вопрос прорабатывается», – подтвердил представитель Минфина.
Первые 15 млрд руб. ФГУП получит уже в сентябре из резервного фонда правительства для обеспечения функционирования компании, в том числе для всех социальных выплат сотрудникам, говорит чиновник. Остальные 10 млрд, по его словам, будут «зарезервированы» на эти же цели. По его словам, ситуация, сложившаяся сейчас в ГК по ОрВД, не приведет к снижению безопасности полетов.
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