Госкорпорация по ОрВД может получить до 25 млрд рублей субсидий

Первые 15 млрд руб. ФГУП получит уже в сентябре из резервного фонда правительства для обеспечения функционирования компании, в том числе для всех социальных выплат сотрудникам, говорит чиновник. Остальные 10 млрд, по его словам, будут «зарезервированы» на эти же цели. По его словам, ситуация, сложившаяся сейчас в ГК по ОрВД, не приведет к снижению безопасности полетов.