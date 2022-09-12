Украина хочет конфисковать активы Олега Дерипаски

Как писали «Ведомости», из-за СВО на Украине UC Rusal испытывала сложности с поставками глинозема на фоне запрета правительства Австралии на экспорт сырья в РФ и приостановке производства на НГЗ. Это негативно сказалось на доступности сырья для компании и привело к увеличению затрат на выпуск алюминия. «Себестоимость производства алюминия в первом полугодии 2022 г. выросла на 33,2% до $2028/т по сравнению с $1523/т к 2021 г. в связи с ростом расходов на глинозем, прочее сырье и материалы, а также логистику», – говорилось в финотчете алюминиевой компании по МСФО за 6 месяцев.