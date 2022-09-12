Украина хочет конфисковать активы Олега Дерипаски

Украина хочет конфисковать активы Олега ДерипаскиЮристы видят риски потери контроля над Николаевским глиноземным заводом UC Rusal
Правительство Украины планирует конфисковать все расположенное в стране имущество бизнесменов Олега Дерипаски и Сергея Курченко, бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева и экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом завил 12 сентября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство повторно налагает санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску в части блокирования их активов и активов, к которым они могут быть причастны. Это решение нужно для того, чтобы, согласно новому законодательству, окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины», – написал политик в своем Telegram-канале. Он добавил, что замораживание и конфискация всех активов РФ и ее граждан происходит «в соответствии с четко определенными процедурами и в соответствии с новым законодательством».
В мае 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих специальную военную операцию (СВО) России на Украине. Речь идет о физлицах и компаниях, которые «тем или иным способом» поддерживают СВО.
Дерипаска владеет 44,95% уставного капитала в холдинге En+, которому принадлежит 56,88% в основанной бизнесменом в 2000-x гг. крупнейшей в РФ алюминиевой компании UC Rusal.
Крупный актив UC Rusal на Украине – Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который с марта текущего года остановил производство после начала СВО РФ на Украине. Ранее НГЗ обеспечивал пятую часть потребностей UC Rusal в глиноземе – полуфабрикате, необходимом для выпуска алюминия.
Представитель UC Rusal заявил «Ведомостям», что Дерипаска в 2018 г. «покинул алюминиевую компанию и не имеет к ней отношения», а Николаевский завод уже несколько месяцев не работает. Представитель Дерипаски не ответил на запрос.
Других активов на Украине у UC Rusal и En+, по данным их отчетностей, нет. Ранее UC Rusal владела Запорожским алюминиевым комбинатом (ЗАлК). Но в 2015 г. генрокуратура и верховный суд Украины вернули контрольный пакет акций предприятия (68,01%) в собственность государства. В собственности UC Rusal оставались 29,54% ЗАлК (контролировались через Velbay Holding Limited). По словам представителя UC Rusal, сейчас компании на Украине принадлежит только Николаевский глиноземный завод (судьбу 29,54% ЗАлК он не уточняет).
В начале марта UC Rusal объявила об остановке производства на Николаевском заводе «в связи с неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и в прилегающих районах». В 2020 г. UC Rusal завершила проект по увеличению мощности предприятия до 1,76 млн т глинозема. Согласно данным UC Rusal, завод является вторым по мощности глиноземным заводом компании после комбината Aughinish в Ирландии мощностью 1,99 млн т в год.
Всего у компании девять заводов по выпуску глинозема. В 2021 г. предприятие в Николаеве увеличило производство глинозема на 2,6% до 1,77 млн т, что чуть выше проектной мощности. Завод выпускает 21,3% глинозема UC Rusal. Всего производство глинозема в 2021 г. достигло 8,3 млн т, что составляет 78,6% от проектной мощности заводов UC Rusal («Ведомости» писали об этом 1 марта).
На Украине уже идут судебные разбирательства вокруг актива. В конце мая 2022 г. Перечинский районный суд Закарпатской области арестовал корпоративные права Николаевского глиноземного завода, принадлежащие фирмам «Гуардон Украина» и «Алюминий Украины», которые являются владельцами акций завода, и средства на счетах предприятия, сообщало 1 июля украинское издание «Лигабизнесинформ» со ссылкой на решение суда. В тексте судебного постановления, на которое ссылалось издание, говорилось, что арест наложен в рамках уголовного дела против топ-менеджеров завода «по обвинению в уклонении от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах». Представитель UC Rusal не комментирует эти судебные разбирательства.
Как писали «Ведомости», из-за СВО на Украине UC Rusal испытывала сложности с поставками глинозема на фоне запрета правительства Австралии на экспорт сырья в РФ и приостановке производства на НГЗ. Это негативно сказалось на доступности сырья для компании и привело к увеличению затрат на выпуск алюминия. «Себестоимость производства алюминия в первом полугодии 2022 г. выросла на 33,2% до $2028/т по сравнению с $1523/т к 2021 г. в связи с ростом расходов на глинозем, прочее сырье и материалы, а также логистику», – говорилось в финотчете алюминиевой компании по МСФО за 6 месяцев.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов поясняет, что когда заходит речь об обращении имущества в пользу государства, то предполагается, что «этот процесс предполагает возмещение стоимости изъятого имущества собственнику». «Такие решения принимаются уполномоченными органами госвласти, в том числе правительством», – сказал «Ведомостям» юрист.
Он добавил, что в данном случае речь может идти о конфискации имущества. «Цель конфискации, как правило, заключается в необходимости компенсации причиненного его собственником ущерба. Но для этого, во-первых, должна быть доказана вина собственника такого имущества в нанесении ущерба, а во-вторых, подтвержден его размер, который должен быть соразмерен стоимости конфискуемого имущества», – поясняет Горбунов. Собственники имущества, по словам юриста, смогут попытаться отстоять свои интересы в суде, вернуть конфискованное имущество либо попытаться добиться возмещения его стоимости.
Конфискация имущества «несет потенциальные риски потери UC Rusal фактического контроля» над Николаевским глиноземным заводом, считает член ассоциации юристов России Евгения Мешкова. Но с точки зрения соблюдения норм международного права лишить акций завода UC Rusal, по ее мнению, будет трудно. «Для потери юридического контроля над НГЗ конфискации имущества и ареста корпоративных прав недостаточно. Необходимо должным образом оформить перераспределение ценных бумаг, акций, что украинской стороной не может быть осуществлено. Николаевский завод – градообразующее предприятие, план размещения акций утвержден правительством Украины (акции Николаевского завода были приобретены предшественником UC Rusal – компанией «Сибирский алюминий» в 1997 г. – «Ведомости»). Этот документ не является нормативным правовым актом, и его нельзя отменить или признать утратившим силу», – пояснила Мешкова.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов добавляет, что развитие ситуации с Николаевским глиноземным заводом «будет напрямую зависеть от того, кто будет контролировать его территорию». «Если НГЗ будет находиться под контролем ВСУ Украины, то UC Rusal вряд ли может хоть как-то обеспечить его сохранность. Если же территория Николаевской области перейдет под контроль российских военных, то в перспективе возможен перезапуск НГЗ, – говорит он. – Но украинские власти даже в случае конфискации точно не смогут сами перезапустить завод, не говоря о том, чтобы обеспечить его сырьем».