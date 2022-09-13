Группа «Дело» выкупила у Maersk долю в Global Ports

Группа «Дело» выкупила у Maersk долю в Global PortsСумма сделки с дисконтом могла составить около 6 млрд рублей
Группа «Дело» Сергея Шишкарева и компания APM Terminals (APMT), входящая в датскую A.P. Moller – Maersk, закрыли ранее согласованную сделку по приобретению 30,75% акций Global Ports. Об этом говорится в сообщении «Дела» 13 сентября.
«После завершения сделки группа стала владельцем 61,50% акций Global Ports. Группа и AMPT заключили сделку на согласованных рыночных условиях. Она включает возможность для APMT вернуться в будущем к совместному бизнесу с группой», – отмечается в сообщении «Дела».
Global Ports – российский оператор специализированных портовых терминалов. Группа управляет сетью из семи многофункциональных терминалов: «Петролеспорт», Восточная стивидорная компания, Первый контейнерный терминал, Усть-Лужский контейнерный терминал, «Моби Дик», и два терминала в Финляндии – в Котке и Хельсинки. Global Ports также принадлежит 75% в логистическом парке «Янино» близ Санкт-Петербурга. Основное направление деятельности Global Ports – перевалка грузов в контейнерах.
До этой сделки Global Ports была совместным предприятием APMT и группы «Дело». У каждой из сторон по 30,75% портового оператора, остальные бумаги в свободном обращении. Согласно неаудированной консолидированной финансовой отчетности Global Ports за первое полугодие 2022 г., убыток компании составил $400,7 млн из-за обесценения активов на сумму $521,1 млн, выручка увеличилась на 18% до $271,6 млн, скорректированная EBITDA выросла на 28% до $145,6 млн.
«Дело» закрыло сделку по покупке своих 30,75% в Global Ports 12 апреля 2018 г. Продавцом тогда выступила компания Transportation Investments Holding Limited (TIHL), которая представляет интересы основателей группы «Н–Транс» Константина Николаева, Никиты Мишина и Андрея Филатова. Сумма продажи не разглашалась. Но, как писал в конце 2017 г. «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Лондонской биржи, где торгуется Global Ports, капитализация компании составляла $774 млн, таким образом, продаваемая доля оценивалась в $238 млн.
На тот момент 30,75% Global Ports уже находились в собственности Maersk через APMT, еще по 9% было у Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited. По итогам сделки «Дело» стало стороной акционерного соглашения с APMT.
Уже в конце февраля Maersk сообщила, что рассматривает возможность приостановки всех поставок в Россию и из России на фоне санкций Запада «из-за усложнения геополитической ситуации на Украине».
В начале марта Maersk прекратила принимать новые заказы из РФ, за исключением перевозок продуктов питания и лекарств. В частности, холдинг прекратил прием новых заказов на всех своих сервисах в и из России, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные, а также вывез из страны собственные контейнеры. Также Maersk перестала закупать российскую нефть для своих судов.
22 марта датская компания объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов на территории России, в том числе и об отказе от владения долей в Global Ports.
«Ведомости» направили вопросы в группу «Дело» и Global Ports.
Сделка готовилась давно и понятно, что «Дело» являлось ключевым претендентом, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Справедливая стоимость 30,75% акций Global Ports на начало 2022 г. составляла не менее $200 млн, считает он. С учетом геополитической ситуации сделка была заключена с дисконтом и цена пакета, скорее всего, не превысила 6 млрд руб. (почти $100 млн по текущему курсу), полагает аналитик. «Цена могла быть меньше, если в структуре сделки предусмотрен опцион на обратный выкуп по согласованной стоимости», – допускает Бурмистров.
Сделка позволила группе «Дело» увеличить долю в привлекательном активе, сохранив партнерские отношения с мировым лидером, отмечает президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. Учитывая, что «Дело» становится крупнейшим игроком на российском рынке, такой тандем – стратегический вклад в будущее, полагает эксперт.
«Я оцениваю вероятность желания возвращения Maersk как высокую, а вот позиция рынка будет зависеть от ряда факторов, включая геополитические», – сказал Иванкин «Ведомостям».