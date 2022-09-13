Группа «Дело» выкупила у Maersk долю в Global Ports

Сделка готовилась давно и понятно, что «Дело» являлось ключевым претендентом, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Справедливая стоимость 30,75% акций Global Ports на начало 2022 г. составляла не менее $200 млн, считает он. С учетом геополитической ситуации сделка была заключена с дисконтом и цена пакета, скорее всего, не превысила 6 млрд руб. (почти $100 млн по текущему курсу), полагает аналитик. «Цена могла быть меньше, если в структуре сделки предусмотрен опцион на обратный выкуп по согласованной стоимости», – допускает Бурмистров.